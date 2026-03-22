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▲軟銀當家王牌Livan Moinelo，因為古巴政局動盪，且發生大規模停電，至今仍處於失聯狀態，並未被列入開季輪值之中。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒（NPB）衛冕軍福岡軟銀鷹，今（22）日正式宣布開季6人先發輪值，台灣強投徐若熙確定搶下一席，達成旅日首年、開季在一軍先發目標，軟銀監督小久保裕紀也透露，當家王牌Livan Moinelo，因為古巴政局動盪，且發生大規模停電，至今仍處於失聯狀態，空出的席位暫時由大津亮介補上。軟銀稍早與廣島鯉魚熱身賽前，小久保裕紀親口宣布開季6人先發輪值，開幕戰由上澤直之扛下，接著依序是松本晴、史都華（Carter Stewart Jr.）、大關友久、徐若熙和大津亮介，6人先發輪值也完全底定。其中徐若熙官辦熱身賽初登板面對中日龍，投出5.2局失1分、7K好投，還狂飆155公里火球，用好表現搶下先發之位。此輪值除了3年15億日幣的新援徐若熙順利進入先發輪值，成為亮點之外，去年的防禦率王、年度MVP得主Moinelo並未列入其中，也引發外界關注，小久保裕紀透露，由於古巴政局動盪，且發生大規模停電，球團仍聯絡不上Moinelo，也不了解他的調整進度。「有聽說可能是明天，但不太清楚，目前好像也聯絡不上，所以並沒有把他放進輪值，會暫時由大津亮介頂替。」小久保裕紀隨後也補充，目前連Moinelo有沒有安全上飛機都還不確定，一切都要等他抵達日本，見到本人後再觀察他的狀態。在徐若熙搶下開季先發輪值後，受到矚目的火球男上茶谷大河開季也將確定從中繼出發，東濱巨、尾形崇斗2位具備先發經驗、實績的投手則會在二軍，以先發持續調整。