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效力日本火腿鬥士隊的古林睿煬，今（22）日面對養樂多隊熱身賽上，再度於第九局登板狂飆火球，最快球速來到160公里（99.4英哩），刷新生涯極速，場邊監督新庄剛志燦笑拍手，台灣球迷同樣大呼感動，但由於古林睿煬熱身賽已連續2場於最後一局登板，不少球迷也擔心，他本季是否被改從牛棚角色出發，「雖然球速很香 但拜託不要轉後援啦 他是能投完封的男人欸」古林睿煬繼昨日在第九局登板救援後，今日1：1平手時再度於第九局上場，先後解決中村悠平、宮本丈取得2出局後，面對增田珠時先投出159公里刷新個人紀錄，下一個再投出160公里火球，當現場測速槍顯示出速度後，不僅主播、現場球迷都發出驚呼，場邊觀戰的監督新庄剛志也開心地燦笑拍手。古林睿煬最終再度無失分安全下庄，官辦熱身賽累積2場出賽，防禦率仍是完美的「0」，本場投出160公里火球，更讓他比肩羅嘉仁、曹錦輝與潘文輝等火球男，更是台灣史上第一位出自中職的「160公里俱樂部」成員。值得注意的是，古林睿煬經典賽結束回歸母隊後，官辦熱身賽連續2場登板，合計2局投球，皆是在第9局負擔後援投手，與去年皆安排先發的定位，出現明顯變化。且日本火腿鬥士本季先發輪值多到滿出來，除固定先發的伊藤大海、北山亘基、山崎福也3人之外，還有鳳還巢的有原航平，老將加藤貴之，新生代的達孝太、細野晴希與金村尚真等人，不加上古林睿煬、孫易磊就可以豪組8人輪值，也讓不少球迷擔心2位台將發展。古林睿煬狂飆160公里火球片段，在Threads、Youtube上都引發廣大迴響，球迷賽後除了大喊感動、古林睿煬最強之外，也已經有人注意到古林睿煬角色改變，憂心地說，「如果轉後援真的無言」、「不要玩壞古林」、「看到160開心 但難過的是不能看到他先發」、「一個能丟六局的先發只丟一局球變快一點又如何。浪費死了」