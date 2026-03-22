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中華職棒37年新球季將在3月28日點燃戰火，富邦悍將目前在官辦熱身賽以4勝2敗1和暫居聯盟龍頭，有機會挑戰熱身賽4連霸。悍將總教練後藤光尊今（22）日賽前受訪時表示，球隊確實有展現出好的一面，但仍有許多地方需要修正，「主要是『觀念』的部分，教練團希望他們做到的，跟選手目前實際理解，並表現出來的戰術方向，還沒有辦法完全一致。」悍將昨日在澄清湖交手桃猿，克服開局落後的劣勢，第5局追平、第7局超前，終場以2：1拿下逆轉勝，取得熱身賽4連勝，目前以4勝2敗1和與雄鷹暫居聯盟龍頭。熱身賽前3戰，悍將以0勝2敗1和排名墊底，近期卻是倒吃甘蔗，一路爬升至龍頭，有望挑戰自2023年以來的官辦熱身賽4連霸。對此悍將總教練後藤光尊表示，球隊確實有展現出好的一面，但還是有許多地方需要修正。後藤指出，團隊在不管是打、跑、守，其實都還不錯。但主要是「觀念」的部分，「教練團希望他們做到的，跟選手目前實際理解並表現出來的戰術方向，還沒有辦法完全一致。」由於悍將今日是「晚接午」，先發9棒僅游擊手葉子霆連續2戰出賽，後藤說，「有幾位選手還在測試中，加上今日是晚接午，大家的體力跟身體狀況可能沒有那麼好，所以他在多方考量之後才排出今天的陣容。」今年球季是悍將成軍第10年，後藤被問到是否有壓力，他表示「完全沒有」，「我也是執教第1年，所以目前還沒有感覺到太大的壓力，棒球對我來說還是很有趣、很享受。」