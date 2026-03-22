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▲樂天桃猿後援投手朱承洋，目前尚未在官辦熱身賽登板，總教練曾豪駒指出，朱承洋已經準備出賽，有機會趕上開季。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿40歲老將林智平本季仍會支援三壘。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.21）

中華職棒37年新球季將在3月28日點燃戰火，衛冕軍樂天桃猿開季陣容大致底定，總教練曾豪駒昨（21）日受訪時指出，20歲新秀何品室融有望開季一軍出發，並扛下開路先鋒，自培出身的三壘手劉子杰也有機會卡位一軍；投手方面，曾總期待林子崴、曾家輝、陳克羿以及劉家翔能輪流扛下第4、5號先發，後援主力仍會交由朱承洋、陳冠宇以及賴胤豪。曾總強調，開季不在一軍，並不代表會一直在二軍，選手仍要準備好自己，只要有輪替，上一軍就是戰力。本土先發部分，曾總點名林子崴、曾家輝、陳克羿以及劉家翔，希望4人可以扛下輪值的第4、5號先發，「會看他們每次出賽的狀況，然後再去做好配比。基本上希望這4位投手，可以扛起4號、5號的先發。」曾總表示，本季桃猿在土投的配置上以農場養成作為出發概念，「每位選手都有設定局數，這部分會去看他們一整季的設定，是否有達到我們要求的目的。如果沒達到要求的局數，後面還有自辦賽去補。」後援投手方面，牛棚大將朱承洋雖然還沒在官辦熱身賽登板，但仍有機會趕上開季，曾總說，「他已經準備要出賽了，如果官辦沒亮相的話，自辦賽也有可能會登板。若官辦、自辦出賽沒問題，他應該趕得上開季。」本季第8局、9局，暫定會延續去年配置，由朱承洋搭配陳冠宇，不過曾總也說，賴胤豪也有機會卡位。野手方面，20歲新秀何品室融目前在熱身賽打擊率4成67，手感相當火燙，開季有望從一軍出發，且扛下開路先鋒，曾總指出，「何品在二軍的時候，大概都是打第一棒，當然他的選球、上壘率都維持得不錯，目前就先看他在第一棒的狀態。如果穩定，我們未來的陣型可能會稍微做調整。」外野守備部分，林政華以中線為主，何品室融可以守中外、右外野，左外野交由陳晨威，成晉則是3個外野都能勝任。由於林立近期身體不適，是否準時開季仍是未知數，曾總說，若林立趕不上開季，原本第2棒的人選會暫時交由成晉、陳晨威。40歲老將林智平去年以三壘手身份出賽65場、一壘手身份22場，曾總指出，由於梁家榮因傷趕不上開季，新球季還會需要林智平支援三壘，「我們也會控制他出場的時數，畢竟他也比較資深，體力上面的調配，我們都會去去注意。」此外，曾總點名新秀劉子杰，「劉子杰在整個春訓、熱身賽的守備，讓教練團檢視後覺得比較安定，開季在一軍是有可能性。」新秀曾冠傑、張趙紘開季二軍出發的機會較高，曾總表示，「曾冠傑或許還需要一些時間培養，一軍是已經準備好要作戰的人，養成的話會先放在二軍，讓他們有足夠的時間去把他們該有、基本的去做好。」張趙紘的部分，曾總直言是教練團很期待的砲手，但身體素質仍需要一點時間去準備，「去年他所遇到的一些狀況，比較容易出現小的病痛。在這過程中，沒有辦法持續維持球感的話，對他來講是比較不好的。我們也希望，他能找到自己的方式，準備好身體，每一天都可以用最好的狀態來去比賽的話，那未來對他會比較好。」去年第2指名許賀捷開季高機率一軍出發，「目前二、遊都讓他去守，當然他的主要位置可能會在二壘。」曾總強調，一開始不在一軍，並不代表會一直在二軍，「一季下來不可能只有這些人在打，所以一定會有調配，我希望每個人都把自己準備好，只要上一軍就是戰力。」