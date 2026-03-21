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中華職棒37年開幕戰將在3月28日點燃戰火，衛冕軍樂天桃猿將交手「黃衫軍」中信兄弟，桃猿總教練曾豪駒今（21）日指出，若無疑外，去年奪下聯盟勝投、三振雙冠王的王牌洋投威能帝（Pedro Fernandez）會扛下開幕戰先發重任。至於開季一軍另外2席洋投名額，曾總表示不急，會透過熱身賽持續觀察，但曾總也說，今年會讓4洋投輪替，不會讓威能帝一個人吃完一整季。威能帝今日表定在官辦熱身賽登板先發面對富邦悍將，目前在熱身賽出賽1場，投3局失1分，被敲出2安，另外投出2次三振，若依照輪值，威能帝基本上會扛下開幕戰先發。桃猿總教練曾豪駒受訪時指出，以目前的狀態來看，威能帝高機率扛下聯盟開幕戰，「畢竟他也是我們去年最好的投手。」曾總坦言，有考慮過本土先發投手，但暫時沒有年輕投手竄出，扛下俱有指標性的開幕戰先發重任，「當然未來也希望年輕選手可以朝這個目標去邁進，就是去爭取開幕戰的先發，這是象徵性意義。」桃猿新球季洋投除了威能帝，還有麥斯威尼（Morgan McSweeney）、魔爾曼（Kyle Marman ）、艾菩樂（Tyler Eppler）以及育成洋投榊原元稀，基本上除了榊原，剩下3名洋投將搶剩下的2個一軍席次。對於最終人選，曾總表示還不著急，仍需要隨著熱身賽去做觀察。麥斯威尼目前出賽2場，投6局無失分，被敲出2安，另外送出4次三振、3次四壞球保送。魔爾曼目前出賽2場，5.2局失2分（1責失），防禦率1.59，被敲出3安，送出5次三振、2次四壞球保送。艾菩樂則是出賽1場，主投3局無失分，送出1次三振。曾總直言，威能帝以外的3位洋投狀況都還算穩定，戰力上不會落差太大，今年希望4位洋投去完整輪替，「畢竟威能帝去年投170局，我們也會去控管他的出賽狀態，希望他能穩定、健康投完一整季，而不是一個人撐完一整季。」