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中信兄弟資深洋投德保拉（Jose De Paula）今（20）日在官辦熱身賽先發，繼去年6月4日肩傷報銷後，相隔289天重返中職投手丘，最終主投3局失2分。賽後兄弟總教練平野惠一指出，能夠在熱身賽復出，是德保拉今年的第一步；德保拉則坦言，超過8個月沒有實戰，現階段心情有點忐忑，但同時也很興奮，「我也是人，難免會有緊張的情緒，這些日子最想念投球的感覺。」38歲的德保拉前次在中職賽場登板已經是去年6月4日，當時面對樂天桃猿主投2局失4分退場，後續檢查為左肩拉傷，剩餘賽季也報銷。經過長時間的休養、復健，德保拉今日重返投手丘，首局雖然挨了4安失2分，但後續投球狀態漸入佳境，最終主投3局失2分，被敲6安，另外送出1次三振、2次觸身球。賽後兄弟總教練平野惠一表示，雖然德保拉首局有些危機，但隨著用球數越多，可能也慢慢找到感覺，「德保拉在比賽中有跟投手教練說想要多丟一點，也越丟越順。在官辦熱身賽出賽，是他今年的第一步。」德保拉最終投45球就退場，平野指出，這是賽前設定的的策略，「投手教練跟選手本人有溝通，但我相信德保拉心裡會想要多丟一點，期待他下次登板。」德保拉賽後受訪時表示，身體感覺狀況不錯，手部穩定恢復、增強，他坦言第一局投球的感覺怪怪的，「一段時間沒在一軍比賽，還沒熟悉狀況，失投球比較多，被打多支安打，隨著後面繼續投，慢慢調整回來，若下次還有一軍登板機會，會準備好。」德保拉坦言，超過8個月沒有投球，現階段心情有點緊張、忐忑不安，但同時也很興奮，「我也是人，難免會有緊張的情緒，這些日子最想念投球的感覺。」德保拉也說，雖然會緊張，但只要一登板，就轉換競爭的心態，「不能把弱點給對手看，今天的失投球，我會慢慢修正。」兄弟開季前已經補滿6洋投，競爭相當激烈，德保拉也有危機意識，「去年因為受傷，很久沒比賽，開季也許無法在一軍，球隊新簽了很多洋投，要給他們機會出賽，等到我可以在一軍比賽，我會準備好自己。」