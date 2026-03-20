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中華職棒37年官辦熱身賽持續進行，中信兄弟今（20）日在澄清湖球場交手台鋼雄鷹，「黃衫軍」推出陣中最資深洋投德保拉（Jose De Paula）先發，不過首局遭遇亂流，單局被敲出4支安打失掉2分，還對「大王」王柏融投出觸身球，王柏融手部遭球吻退場治療，經過防護團隊觀察，王柏融右手小拇指腫脹，未傷及骨頭，目前冰敷治療，後續將持續觀察。兄弟最資深洋投德保拉，繼去年6月4日左肩受傷報銷後，相隔289天重返投手丘，面對雄鷹打者，德保拉首局就遭遇危機，一出局後被曾子祐、吳念庭、魔鷹敲出安打先失掉1分，隨後德保拉投出觸身球，擊中王柏融手部，經過防護員初步觀察，王柏融退場治療，由新秀張豈豪代跑。雄鷹因王柏融的保送攻佔滿壘，德保拉雖然三振曾昱磬，但被宋柏翰敲出安打，吳念庭攻下第2分，魔鷹則是搶攻本壘失敗，遭到觸殺出局，也成為該局最後1個出局數，德保拉首局挨4安、失2分。王柏融此役擔任雄鷹先發第5棒、左外野手，官辦熱身賽出賽5場，13打數敲出3安，打擊率2成31。經雄鷹防護團隊診斷，王柏融右手小拇指腫脹，未傷及骨頭，目前冰敷治療，後續將持續觀察。