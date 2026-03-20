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中華職棒37年官辦熱身賽持續進行，中信兄弟今（20）日在澄清湖球場交手台鋼雄鷹，「黃衫軍」推出陣中最資深洋投德保拉（Jose De Paula）先發，這是德保拉繼去年6月4日肩傷報銷後，相隔289天再度踏上中職投手丘。兄弟總教練平野惠一賽前受訪時指出，此役不會只看結果，會針對過程去決定要「踩剎車」還是「踩油門」。38歲的德保拉前次在中職賽場登板已經是去年6月4日，當時面對樂天桃猿主投2局失4分退場，後續檢查為左肩拉傷，剩餘賽季也報銷。經過超過半年的休養、復健，德保拉正常投入兄弟春訓，今日以先發投手的身份首度於官辦熱身賽先發。兄弟總教練平野惠一表示，德保拉畢竟去年受過傷，因此會比較慎重看待。但平野指出，德保拉也有危機意識，會想跟其他洋投競爭一軍名額，「大家是公平的，他今天先發，也會想拿出好表現。」平野直言，德保拉過去在中職有實績，加上年紀較長，是陣中洋投的「隊長」，因此很期待這場復出之戰。不過平野也說，人只要受過傷，剛復出時多少會跟受傷前有些落差，加上德保拉已經不是年輕人，狀態需要慢慢拉上來，「今天是官辦熱身賽，腎上腺素會增加，希望他一邊比賽一邊跟肩膀對話，這是很重要的部分。」平野直言，會根據德保拉此役的投球內容來決定是要「踩煞車」還是「踩油門」。但平野強調，此役看的不是結果而是內容，「會是值得參考的材料。用球數、局數限制由選手本人與投手教練溝通，畢竟這是傷後復出的首場官辦賽。」兄弟到目前為止，尚未決定開季要登錄哪4位洋投，平野說，「這是件好事，大家一起競爭，煩惱該如何取捨。」