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▲南美棒球強權委內瑞拉在決賽中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，以「下剋上」的姿態奪下隊史首座世界冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本隊止步經典賽8強，監督井端弘和在賽後記者會上鞠躬道歉，為戰敗負責。（圖／美聯社／達志影像）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（18）日落幕，最終委內瑞拉以3：2險勝美國，奪下隊史在經典賽的首冠。球評王翊亘總結本屆經典賽，直言各隊皆展現出「強力棒球」，「小球戰術」難以施展，亞洲球隊也針對賽事強度調整策略，「在經典賽的規則下，盜壘成功的優勢高，要短打送出局數還是盜壘，亞洲球隊知道要用什麼方式打這比賽，除非這分是非得不可。」王翊亘表示，預賽開打前，外界大多看好日本與美國爭冠，「但經典賽以大聯盟球員為主，有很多限制，考驗到各國球員的深度，也增添不確定性。」王翊亘認為，日本隊在國際賽的傳統較仰賴單一、突出的投手，在投手的優勢上，就比較沒辦法有好的發揮；美國隊雖然陣容豪華，但對於經典賽的看法，不如其他國家熱情，因此在賽事變數來的高一些。對於委內瑞拉最終奪冠，王翊亘說，在預賽階段就看得出來，委國的深度很不錯，尤其是牛棚，可以擺出2套勝利組，「帶很多投手，某方面來說可能限制、徵召不順，但剛好給投手調度上，多一些空間。」王翊亘也指出，委內瑞拉此役先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）僅投4.1局、57球就退場，有可能就是受到限制，「換投有點太快，感覺有限制的成分在。」本屆日本隊止步8強，隊史首度無緣4強，日前紐約郵報曾對此發表評論，認為日本隊在追求戰術現代化的過程中，過度重視進，攻而放棄了傳統的防守與細膩「日式野球」。對此，王翊亘則有不同的觀點，「從這次的賽事上可以看出，『小球』很難行得通，打不出去、上不了壘就沒意義。」王翊亘直言，不只日本隊，韓國隊、中華隊等亞洲球隊，都朝著強力攻擊去做戰略應對，「在經典賽的規則下，盜壘成功的優勢高，要短打送出局數還是盜壘，亞洲球隊知道要用什麼方式打這比賽，除非這分是非得不可。」王翊亘指出，中華隊在世界12強、經典賽陣容差異，就可以看出對於賽事的解讀不同，「經典賽要拚揮棒速度、拚力量，內野手的防守位置也不同，站位會更深。」王翊亘說，本屆讓他印象深刻的是多明尼加隊明星二壘手馬提（Ketel Marte），「馬提是水準很高的大聯盟球員，但有好幾顆滾地球處理起來很彆扭，但打者的擊球初速約95到100英里。」王翊亘直言，這是強力揮棒的展現，即便是大聯盟頂級內野手，處理每顆滾地球也是很不容易。王翊亘認為，中華隊無緣進入8強確實可惜，「如果我們是韓國那個位置晉級，雖然結果可能也會差不多，但至少大家去了，實際與美洲球隊交手，就會知道休賽季去美國Driveline進修是對的。」