2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（18）日落幕，委內瑞拉隊以3：2險勝美國隊，奪下隊史在經典賽的首冠。本屆賽會最終排名也出爐，中華隊在C組預賽排名第4，最終以第13名作收，衛冕軍日本武士隊首度止步8強，排名落在第5名，為隊史最差。

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委內瑞拉3：2驚險退美國　奪隊史首座冠軍

在本屆賽事開打前，外界一致看好美國隊與日本隊再度於決賽碰頭，不過委內瑞拉隊在本屆一路過關斬將，預賽雖然以3勝1敗排名D組第2，但8強淘汰賽展現強大的投打戰力，以8：5淘汰衛冕軍日本隊。4強賽遭遇大黑馬義大利隊，委內瑞拉隊克服開局落後的劣勢，最終以4：2獲勝，晉級冠軍賽。

今日碰上地主美國隊，委內瑞拉前7局領先美國隊2分，雖然第8局被美國隊哈波（Bryce Harper）敲出追平砲，但9局上靠著蘇亞瑞茲（Eugenio Suarez）的致勝二壘安打，以3：2險勝美國隊，奪下隊史首座冠軍金盃。據世界棒壘總會（WBSC）結算，最終排名出爐，前4名分別是委內瑞拉、美國、多明尼加、義大利。

日本隊排名第5隊史最差　中華隊排名第13較上屆進步

衛冕軍日本隊在8強賽止步，隊史首度無緣4強，最終排名落在第5名，是隊史最差成績，第6至8名分別是加拿大、波多黎各以及韓國。第9至12名則是澳洲、古巴、墨西哥以及以色列。

中華隊賽前喊出「前進邁阿密」，但在預賽前2戰以0：3、0：13不敵澳洲、日本，後面2戰打擊甦醒，以14：0、5：4擊退捷克、韓國，以2勝2敗小組第4名的成績作收，最終排名為第13名，但與上屆第17名相比，較為進步。

第14至16名為哥倫比亞、英國、荷蘭。至於第17至20名為巴拿馬、尼加拉瓜、捷克以及巴西，若下屆賽制不變，這4隊將要從資格賽出發。

2026第6屆WBC世界棒球經典賽最終排名：

最終排名 球隊
1 委內瑞拉🇻🇪
2 美國🇺🇸
3 多明尼加🇩🇴
4 義大利🇮🇹
5 日本🇯🇵
6 加拿大🇨🇦
7 波多黎各🇵🇷
8 韓國🇰🇷
9 澳洲🇦🇺
10 古巴🇨🇺
11 墨西哥🇲🇽
12 以色列🇮🇱
13 中華隊🇹🇼
14 哥倫比亞🇨🇴
15 英國🇬🇧
16 荷蘭🇳🇱
17 巴拿馬🇵🇦
18 尼加拉瓜🇳🇮
19 捷克🇨🇿
20 巴西🇧🇷
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