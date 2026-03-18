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⭐️經典賽全明星最佳陣容⭐️

一壘手： 阿萊斯（Luis Arraez，委內瑞拉）

二壘手： 圖朗（Brice Turang，美國）

三壘手： 賈西亞（Maikel Garcia，委內瑞拉）

遊擊手： 托瓦（Ezequiel Tovar，委內瑞拉）

捕手： 威爾斯（Austin Wells，多明尼加）

外野手： 安東尼（Roman Anthony，美國）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，多明尼加）、諾里（Dante Nori，義大利）

指定打擊：大谷翔平（日本）

投手： 史金恩茲（Paul Skenes，美國）、韋伯（Logan Webb，美國）、諾拉（Stephen Nola，義大利）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（18）日正式落幕，在委內瑞拉奪下隊史首冠後，大會隨即公布本屆全明星陣容。儘管日本隊在本屆賽事止步八強，寫下隊史最差成績，但看板球星大谷翔平靠著極高的打擊效率，連續兩屆蟬聯最佳指定打擊（DH）殊榮，成為亞洲本屆唯一入選明星陣容的球員。大谷翔平在本屆賽事專注於打者身分，擔任日本隊先發第一棒指定打擊。在出賽的4場比賽中，他徹底展現當今最強打者的威懾力。首戰對陣台灣即敲出石破天驚的滿貫全壘打，次戰對韓國擊出追平的陽春砲，更在八強賽面對委內瑞拉時，於隊友丟分後隨即回敬一發全壘打。大谷本屆一共累積3支全壘打並列大會最多，在13個打數中擊出6支安打，打擊率高達0.462，長打率1.231與OPS 1.842更是傲視所有打席超過10個的球員，展現出不負「獨角獸」稱號的驚人數據。回顧2023年經典賽，大谷翔平以「二刀流」之姿同時獲選最佳投手與最佳指定打擊，並奪下大會MVP。本屆雖然日本隊首度未能挺進四強，但大谷維持恐怖的穩定輸出，蟬聯最佳指定打擊。本屆最佳陣容名單中，亞軍美國隊入選4人成為最大贏家，包括投手史金恩茲（Paul Skenes）與韋伯（Logan Webb）、安東尼（Roman Anthony）以及圖朗（Brice Turang）；冠軍委內瑞拉則有3人入選，內野部分由阿萊斯（Luis Arraez）、賈西亞（Maikel Garcia）與托瓦（Ezequiel Tovar）包辦。值得注意的是，驚奇殺入八強的義大利隊也有諾里（Dante Nori）與投手諾拉（Stephen Nola）入選。在美、委、多明尼加等強權環繞的名單中，大谷翔平作為亞洲唯一代表顯得格外耀眼。