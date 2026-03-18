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2026世界棒球經典賽（WBC）正式畫下完美句點，委內瑞拉在今（18）日的冠軍大戰中，靠著致勝英雄蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）在9局上的關鍵二壘安打，以3：2險勝巨星雲集的美國隊，以不敗之姿首度捧起金盃。賽後，大會正式宣布本屆賽事的MVP由效力皇家的賈西亞（Maikel Garcia）奪得，他在整屆賽事的穩定輸出與關鍵打點，成為委內瑞拉登頂世界之巔的最強支柱。賈西亞本屆MVP賈西亞在系列賽中展現了超凡的競技狀態。在今日關鍵的決賽中，雙方前2局陷入焦灼，3 局上委內瑞拉發動攻勢進佔二、三壘，正是賈西亞頂住壓力，擊出深遠的高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點，為這場奪冠之旅首開紀錄。賈西亞在本屆經典賽不僅展現優異的打擊實力，他在準決賽與義大利的激戰中於第5局揮出2分全壘打追至1分差距、甚至更早之前擊敗日本隊的戰役中，均有舉足輕重的表現，全能的攻守表現最終獲得評審一致青睞，獲封為本屆最優秀球員。賽後賈西亞在頒發MVP獎座時說道：「不要管世界排名，這場冠軍戰結束請稱委內瑞拉是世界上最強的國家。」這場比賽高潮迭起，委內瑞拉除了賈西亞的先馳得點，5局上阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再轟出特大號的陽春砲，一度取得2：0領先。儘管美國隊強打哈波（Bryce Harper）在8局下掃出起死回生的追平兩分砲，讓現場氣氛一變，但委內瑞拉隨即展現出強大韌性。9局上，委國在兩人出局後靠著保送與精采的二壘盜壘成功攻佔得點圈，第四棒蘇亞雷斯不負眾望，掃出左中外野方向的致勝二壘安打，再度超前比分。9 局下，守護神帕倫西亞（D. Palencia）以強悍的火球演出三上三下，終結了美國隊的連霸希望。賽後，當委內瑞拉隊長培瑞茲（Salvador Perez）與隊友相擁慶祝時，帶領這支奇蹟之師的總教練羅培茲（Omar Lopez）在休息區忍不住男兒淚。羅培茲在社群平台上也引起廣大迴響，網友紛紛致敬這位帶隊風格強悍、甚至被傳出是「無給職」奉獻的教頭。奪冠英雄蘇亞雷斯賽後接受《FOX Sports》採訪時含淚激喊：「沒人相信我們會贏，但我們今天做到了！我們為了委內瑞拉而戰！」委內瑞拉日報《Meridiano》也盛讚這是一場「記憶中的決賽」，這支南美雄獅粉碎了外界對美國隊必勝的成見，寫下了棒球史上最輝煌的一頁。