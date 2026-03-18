洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平不僅在球場上展現「二刀流」神技，他在場外的吸金能力更被美媒評價為「比場內更像獨角獸」。根據美國運動產業媒體《Sportico》昨（17）日公布的最新報告指出，大谷翔平2026年的贊助代言與紀念品銷售收入將達到驚人的1.25億美元（約新台幣39.84億元），打破傳奇球星老虎伍茲（Tiger Woods）的紀錄，刷新全球運動員史上最高廣告收入紀錄。
年薪僅200萬沒差！代言費竟翻幾十倍
大谷翔平於2023年與道奇簽下10年7億美元的天價合約，但其中高達6.8億美元都採取延後支付，導致他這10年間的實際能領到年新只有200萬美元（約合新台幣6374元）。然而，這少少的年薪對大谷而言並無傷大雅。
《Sportico》指出，大谷2026年的場外收入將突破1.25億美元，若加上年薪，總所得高達1.27億美元，穩居大聯盟賺最多的球員。這項數字不僅大幅超越昔日球界巨星基特（Derek Jeter）、鈴木一朗約1000萬美元（約合新台幣3.18億元）的代言門檻，更打破了高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）在2009年創下的1.05億美元紀錄，登頂成為史上代言收入最狂的運動員。
20家贊助商加持！冠軍紀念品銷售「異次元」爆發
大谷目前的贊助商版圖跨足全球，除了運動品牌New Balance，還包括JAL日本航空、精工錶（SEIKO）、高絲（KOSE）、HUGO BOSS等約20家頂尖企業。除了廣告代言，大谷與Fanatics公司簽署的紀念品獨占協議，在道奇奪下世界大賽連霸後，從實戰球衣、簽名球到各類週邊可說是賣到手軟。
大谷的經濟效益被日媒形容為「異次元等級」。目前在全球體育界中，僅有老虎伍茲、費德勒（Roger Federer）與柯瑞（Stephen Curry）曾踏入代言年收「億美元俱樂部」，而大谷則是目前的紀錄領跑者。美媒分析，大谷身後代表的日本市場與道奇隊的全球品牌效應完美結合，讓他成為商業史上絕無僅有的案例。
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大谷翔平於2023年與道奇簽下10年7億美元的天價合約，但其中高達6.8億美元都採取延後支付，導致他這10年間的實際能領到年新只有200萬美元（約合新台幣6374元）。然而，這少少的年薪對大谷而言並無傷大雅。
《Sportico》指出，大谷2026年的場外收入將突破1.25億美元，若加上年薪，總所得高達1.27億美元，穩居大聯盟賺最多的球員。這項數字不僅大幅超越昔日球界巨星基特（Derek Jeter）、鈴木一朗約1000萬美元（約合新台幣3.18億元）的代言門檻，更打破了高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）在2009年創下的1.05億美元紀錄，登頂成為史上代言收入最狂的運動員。
20家贊助商加持！冠軍紀念品銷售「異次元」爆發
大谷目前的贊助商版圖跨足全球，除了運動品牌New Balance，還包括JAL日本航空、精工錶（SEIKO）、高絲（KOSE）、HUGO BOSS等約20家頂尖企業。除了廣告代言，大谷與Fanatics公司簽署的紀念品獨占協議，在道奇奪下世界大賽連霸後，從實戰球衣、簽名球到各類週邊可說是賣到手軟。
大谷的經濟效益被日媒形容為「異次元等級」。目前在全球體育界中，僅有老虎伍茲、費德勒（Roger Federer）與柯瑞（Stephen Curry）曾踏入代言年收「億美元俱樂部」，而大谷則是目前的紀錄領跑者。美媒分析，大谷身後代表的日本市場與道奇隊的全球品牌效應完美結合，讓他成為商業史上絕無僅有的案例。