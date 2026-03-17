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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）準決賽今（17）日由委內瑞拉對戰義大利，賽場上發生驚悚插曲。5局上半義大利進攻時，委內瑞拉投手投出一顆時速高達158公里的速球，由於捕手完全沒能接捕，火球直接重擊主審李哈克（Jeremie Rehak）面罩，導致其當場重心不穩踉蹌，比賽一度中斷約兩分鐘，全場觀眾驚呼連連。意外發生在5局上半，義大利隊打者柏提（Jon Berti）在兩人出局、壘上無人時上場打擊。委內瑞拉右腕投手阿維拉（Pedro Avila）投出一顆時速158公里（約98英里）的剛速球，然而捕手康崔拉斯（William Contreras）似乎完全沒預料到球路，手套連動都沒動，球便直接彈過捕手肩頭，正中主審李哈克的臉部面罩。遭到強大衝擊力撞擊的李哈克主審當場身體搖晃、步履蹣跚，捕手康崔拉斯見狀立刻上前攙扶並詢問傷勢。隨後委內瑞拉投手、教練及全體審判團迅速圍攏在投手丘前確認主審意識是否清醒。比賽因此中斷約1分40秒，所幸在防護人員評估後，李哈克主審仍堅持繼續執法。轉播本場賽事的Netflix實況室對此展開討論，專家推測可能是傳遞暗號的電子設備「Pitchcom」出現訊號接收錯誤。擔任解說的日職名將內川聖一指出：「捕手完全沒有反應，顯然是暗號對錯了。」前大聯盟強投黑田博樹則是一臉擔憂地表示：「那球的速度相當驚人。雖然 Pitchcom 很少出現暗號錯誤，但這種情況真的很危險。」兩人均對主審的健康狀況表達強烈關注。本場比賽勝者將與美國隊爭奪冠軍王座。然而，繼昨日「美多之戰」的主審判決爭議後，今日準決賽再度因主審受傷引發騷動。幸虧面罩發揮保護功能，否則 158 公里的直球正面衝擊後果不堪設想。目前比賽仍在持續進行中，委內瑞拉與義大利雙方正陷入僵局。