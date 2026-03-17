美國隊在2026世界棒球經典賽（WBC）四強賽驚險勝出後，即將在明（18）日的決賽交手委內瑞拉，挑戰自2017年後的首座冠軍。然而，陣中表現最強悍的守護神、教士隊火球男米勒（Mason Miller）是否能在關鍵的最後一戰登板，目前仍存在變數。母隊教士總教練史塔曼（Craig Stammen）今日接受《The Athletic》採訪時坦言，球團正密切關注米勒的疲勞狀況，不排除限制他在決賽的投球權限。
4局飆10K！「百哩火球」成美國最後防線
現年27歲的米勒在本屆經典賽展現了令人恐懼的統治力。在僅僅4局的投球中，他送出了多達10次三振，更驚人的是，他累計投出了35顆時速超過100英里（約161公里）的剛猛速球。在昨日對陣多明尼加的生死戰中，他正是靠著一顆「火球」成功關門，率領美國隊挺進決賽。
母團與國家隊的拉鋸 教士主帥：目前還沒決定
由於米勒在過去5天內已出賽2場，若決賽再次登板，將面臨「5天3戰」的地獄賽程。對此，教士隊總教練史塔曼在亞利桑那春訓營受訪時表示：「目前還沒排除出賽可能，但也沒有決定。我們會根據他的賽前感覺來評估，這與我們對待所有投手的方式一樣，必須計算下一次出賽的風險。」
史塔曼也坦言，雖然他理解這決定可能讓美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）感到為難，但作為大聯盟球團，必須對球員的長期健康負責，「德羅薩與投手教練派提特（Andy Pettitte）目前做得很棒，他們始終與我們保持溝通，理解我們對米勒處境的擔憂。」
米勒求戰意願高：若我說OK 球隊會支持我
面對職業生涯最重要的決賽，米勒本人表達了極高的參戰意願。他在訪問中提到：「我很想上場，但我必須保持理智。我相信球團與國家隊都信任我，如果我評估身體狀況沒問題，他們會支持我的決定。」當然，最終決定權還是掌握在母隊教士手中，若決賽當天米勒無法出賽，曾在準決賽第8局展現完美壓制力的懷特拉克（Garrett Whitlock），將可能扛起關門重任。
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現年27歲的米勒在本屆經典賽展現了令人恐懼的統治力。在僅僅4局的投球中，他送出了多達10次三振，更驚人的是，他累計投出了35顆時速超過100英里（約161公里）的剛猛速球。在昨日對陣多明尼加的生死戰中，他正是靠著一顆「火球」成功關門，率領美國隊挺進決賽。
母團與國家隊的拉鋸 教士主帥：目前還沒決定
由於米勒在過去5天內已出賽2場，若決賽再次登板，將面臨「5天3戰」的地獄賽程。對此，教士隊總教練史塔曼在亞利桑那春訓營受訪時表示：「目前還沒排除出賽可能，但也沒有決定。我們會根據他的賽前感覺來評估，這與我們對待所有投手的方式一樣，必須計算下一次出賽的風險。」
史塔曼也坦言，雖然他理解這決定可能讓美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）感到為難，但作為大聯盟球團，必須對球員的長期健康負責，「德羅薩與投手教練派提特（Andy Pettitte）目前做得很棒，他們始終與我們保持溝通，理解我們對米勒處境的擔憂。」
米勒求戰意願高：若我說OK 球隊會支持我
面對職業生涯最重要的決賽，米勒本人表達了極高的參戰意願。他在訪問中提到：「我很想上場，但我必須保持理智。我相信球團與國家隊都信任我，如果我評估身體狀況沒問題，他們會支持我的決定。」當然，最終決定權還是掌握在母隊教士手中，若決賽當天米勒無法出賽，曾在準決賽第8局展現完美壓制力的懷特拉克（Garrett Whitlock），將可能扛起關門重任。