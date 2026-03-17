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WBC經典賽準決賽委內瑞拉大戰義大利，委內瑞拉強打厄萊茲（Luis Arraez）首局上場後，面對義大利先發諾拉（Aaron Nola）投出的第一顆球，又直接石化站在原地，連動都沒動，WBC官方也特別將這個有趣畫面放到IG，並寫上貼文，「他就只是站在那...」，1小時內引發超過6.3萬人關注，有球迷就笑稱：「就好像搖桿壞掉一樣」曾入選3次明星賽、3屆打擊王的厄萊茲，本屆為家鄉委內瑞拉出戰經典賽，打擊手感火燙，開打前打擊率逼近4成、OPS破1，本場擔任第三棒出戰的他，首局在一壘有人情況下上場，面對諾拉投出第一顆外角79英哩的曲球，不僅沒揮棒，整個人甚至連動都沒動，眼神也詭異地直視前方，就像被按下時間停止器一樣。但厄萊茲隨後「回神」，第2球就積極出棒，把球打向中外野，遭接殺後一壘跑者回壘不及形成雙殺。本場比賽厄萊茲總計4打數1安打，委內瑞拉則4：2逆轉擊敗義大利，闖進WBC經典賽決賽。WBC官方也將厄萊茲首局石化片段放上IG，引發大批球迷討論，「他到底在幹嘛？」、「這就是3屆打擊王嗎？」、「我認為這是對主審好球帶的一種抗議」、「他又來了？」、「甚至連眼神都沒有移動」