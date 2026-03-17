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WBC世界棒球經典賽準決賽今（17）日持續熱戰，由委內瑞拉交手義大利，委內瑞拉主砲蘇亞瑞茲（Eugenio Suarez）於首打席上場打擊時，喊暫停不被主審理會，只能被迫「助跑」跑回打擊區揮棒，最終打出界外球，不少觀賽的球迷立刻想到中職經典畫面之一「典藏．朱鴻森」，還笑說兩人連背號都一樣穿7號，「完全是致敬」、「中職再度領先全世界」委內瑞拉本場與義大利爭奪最後一張決賽門票，蘇亞瑞茲2局上迎來首打席，與義大利先發投手諾拉（Aaron Nola）對戰至2好2壞後，蘇亞瑞茲喊出暫停後逕自退出打擊區，但主審眼見諾拉已經準備好投球，因而未受理該次暫停，蘇亞瑞茲見狀趕緊「助跑」跑回打擊區揮棒，最後打出界外球，他隨後也與主審交換意見。蘇亞瑞茲該打席最終一路纏鬥10球後遭到三振，下一打席則開轟，幫助委內瑞拉追回1分。該打席的有趣畫面，也讓不少球迷想到「典藏．朱鴻森」，發佈到Threads上後引發討論，還有球迷發現蘇亞瑞茲與朱鴻森都穿著7號的驚人巧合，「世界怎麼跟得上台灣」、「沒有衝撞裁判」。另外也有球迷貼心放上「典藏．朱鴻森」影片，並提到兩者不同，相比蘇亞瑞茲回壘只需要一步距離，朱鴻森當年才是真的「跑回」打擊區，還打出安打，「這個還好，朱佬難度比較高。」