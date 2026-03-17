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▲委內瑞拉明日將挑戰地主美國隊，爭奪2026年經典賽的最高榮譽。（圖／美聯社／達志影像）

WBC經典賽今（17）日開打，委內瑞拉擊敗義大利，明日與美國會師冠軍賽，美國總統川普（Donald Trump）也關注，還於社群發文，內文暗示委內瑞拉就是美國的「第51州」，經典「川普式」發言一出，支持、反對者兩方立刻吵翻天，委內瑞拉支持者稱這是史上最沒水準的垃圾話。「委內瑞拉球員是為他們的祖國而戰，不是為了當美國的一州。」今日委內瑞拉逆轉擊敗義大利後，川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「哇！委內瑞拉今晚在世界棒球經典賽準決賽中以4比2擊敗義大利。他們看起來真的非常強！最近委內瑞拉好事連連！讓我想想這種『魔力』到底是怎麼回事？要不要成為第51州呢？」關於川普本次發言是否算是「失言」？因每個人背景、立場與觀點不同有各自解讀，美國當地體育媒體則相對中立，僅討論此事造成的影響與其背景，FOX Sports就於報導中表示，「這場美國vs.委內瑞拉的決賽已被貼上『馬杜洛德比（Maduro Derby）』的標籤，比賽本身已變成高度政治化的代理人戰爭。」中南美洲媒體則強烈譴責此言論為「帝國主義的惡毒入侵」，認為將一個主權國家比作「一州」，是對委內瑞拉的極大侮辱。「這是我聽過最沒水準的垃圾話。委內瑞拉球員是為他們的祖國而戰，不是為了當美國的一州。」，甚至有球迷擔心這場風波會讓邁阿密決賽現場發生暴力衝突。相較於中南美洲強力激憤，川普支持者感覺更像見怪不怪，且他們也有一段自己的論點，「委內瑞拉最頂尖的球員，如阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）等人，都在美國職棒體系訓練、生活與領薪，要說是美國培養出委內瑞拉的棒球也毫不為過。」此外，由於川普之前也威脅要併吞加拿大為51州，不少加拿大球迷也在川普相關報導的留言區亂入，甚至對此開玩笑說：「委內瑞拉，排隊好嗎？我們才是預約第 51 州的人。」儘管支持、反對者各說各話，但不爭的事實就是川普「第51州」言論已對經典賽造成巨大影響，除了明戰決賽現場，美國警政署已經加派維安人員之外，也影響到國際賭盤局勢。根據國際賭盤消息，在川普發文後2小時內，有不少來自世界各地的球迷將冠軍獨壓在委內瑞拉身上，想看川普被打臉，因此緊急下修委內瑞拉的奪冠賠率，從賽前的 10/1 (+1000)，下修至接近+370，且未來數小時還會持續變化。