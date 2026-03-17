我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽冠軍戰明天台灣時間早上8點登場，由美國迎戰委內瑞拉，兩隊上演投手大鬥法，美國派出大都會新秀麥克萊恩（Nolan McLean），委內瑞拉則由擁有10年大聯盟資歷的資深左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）出戰，為經典賽史上職業經歷差距最大的對戰組合。現年32歲的「E-Rod」羅德里奎茲擁有大聯盟10年資歷，曾先後效力紅襪、老虎與響尾蛇，2024年他與響尾蛇簽下4年8000萬（約新台幣25億）大約，去年先發29場，交出9勝9敗、防禦率5.02成績。羅德里奎茲本屆經典賽預賽先發1場，面對多明尼加主投2.2局失3分，委內瑞拉最終吞敗收場。至於美國方面，派出24歲大都會新秀麥克萊恩出戰，堪稱本屆經典賽最大奇兵。他生涯在大聯盟僅有8場出賽，但整體內容不俗，繳出5勝1敗、防禦率2.06，本屆經典賽同樣有1場出賽是對上義大利，該戰他也交出3局失3分成績。雖然經典賽決賽投手用球數上限拉高至95球，但由於這是最後一戰，美國、委內瑞拉牛棚陣容隨時都準備傾巢而出，且兩隊本屆都擁有鐵牛陣，其中委內瑞拉後援投手防禦率更僅1.64，成為決賽上一大優勢。