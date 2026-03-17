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2026世界棒球經典賽（WBC）進入四強階段，美國隊在昨（15）日的準決賽中，憑藉著強大的長打火力與投手群的精彩表現，以2：1驚險力克多明尼加，成功搶下決賽門票。賽後，肩負隊長重任的洋基重砲賈吉（Aaron Judge）在受訪時語出驚人，直指經典賽的熱血程度已經超越世界大賽。生涯首度披上國家隊戰袍的賈吉，在贏得這場星光熠熠的激戰後顯得相當激動。這場比賽雙方先發陣容合計擁有56次全明星資歷、5座MVP及1座賽揚獎，在超過3.6萬名觀眾的吶喊下，美國隊靠著韓德森（Gunnar Henderson）與安東尼（Roman Anthony）的關鍵全壘打鎖定勝局。賈吉向媒體坦言：「老實說，這裡的氛圍比世界大賽更大、更棒。無論是這裡還是對上墨西哥時的觀眾，那種為國效力的情懷，球迷對國家與球星展現出的純粹熱情，是任何比賽都無法比擬的。這正是我小時候在後院打球時，夢想中最高殿堂的樣子。」賈吉曾在2024年率領洋基闖進世界大賽與道奇交手，但他認為經典賽帶來的震撼感更勝一籌。他感性地表示：「想到能代表國家站在這裡，我現在依舊會起雞皮疙瘩。每場比賽我都會刻意停下腳步，環視球場四周，試圖將這種歡呼聲與瞬間刻進腦海裡。能參與其中，我感到無比感激與幸福。」作為大聯盟的頭牌巨星，賈吉公開稱讚經典賽優於大聯盟最高殿堂「世界大賽」的發言，隨即在社群平台X上引發兩極的討論。部分日本球迷感動表示：「終於等到世界第一的強打說出這句話」、「這證明了經典賽的價值」。然而，也有部分美國網友毒舌揶揄：「那是因為賈吉輸掉了世界大賽」、「洋基老闆聽了可能會生氣」、「如果是我沒拿過冠軍戒，我也會這麼說」。不過由賈吉這種層級的球星發聲，對於推廣國際賽事、提升棒球全球化具有指標性意義。在這場眾星雲集的戰役後，美國隊已率先挺進決賽。接下來，這支全明星軍團將於台灣時間18日，在邁阿密靜候義大利與委內瑞拉之間的勝方。隨著經典賽熱潮席捲全球，所有人的目光都鎖定在決賽，期待看到賈吉領軍的美國隊，能否在主場完成首次參賽就領軍奪冠的壯舉。