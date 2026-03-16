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2026世界棒球經典賽（WBC）震撼全亞洲，尋求衛冕的日本隊在八強賽中以5：8遺憾敗給委內瑞拉，隊史20年來首度止步八強。這場慘敗引發日本球界震動，前旅美好手、現任藍鳥分析師的加藤豪將與名將高木豐紛紛提出深度觀察，這不只是「力量」上的差距，更是一場數據戰與棒球機率論的挫敗。目前擔任藍鳥隊分析師的前旅美好手加藤豪將，在社群平台X上分享了非常專業的觀點。他指出，棒球與NBA或NFL不同，是一個「不確定性」極大的運動，「大聯盟強隊的勝率僅約 55%，這意味著任何強隊都有可能輸球，即便是去年冠軍道奇隊也輸了69場。」加藤認為，日本隊過去三度奪冠也是受惠於這種「不確定性」帶來的紅利，而今年則是反過來承受了這種風險。他強調：「不能僅憑3月份的5場比賽就評價一支球隊或球員，162場的長球季才能看出真正實力。」相較於加藤的機率論，前日本代表隊教練、知名評論家高木豐則在YouTube頻道直指戰術層面的缺失。高木豐很驚訝委內瑞拉的戰術調度：「對方的投手更換時機非常完美，背後顯然有極高水準的數據專家在操盤。」高木豐指出，委國打者具備驚人的長打能力，能精準捕捉失投球，還在數據分析上完勝日本。5局隅田知一郎與6局伊藤大海挨轟，都是在關鍵時刻被對手掌握了球路慣性。他感嘆：「委內瑞拉對日本隊的研究非常透徹，無論是取得領先還是封鎖首棒打者，他們的一切都在計畫之中，這點與日本隊過去的強項形成了對比。」高木豐總結認為，日本隊這次不僅在「力量」上屈居下風，投手調度時機、第二先發的搭配細節也都有待加強。雖然日本隊擁有大谷翔平、森下翔太的全壘打火力進化，證明了力量能與世界抗衡，但在對手資訊戰升級的情況下，日本隊的細膩反而受到挑戰。