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2026世界棒球經典賽（WBC）八強戰雖然落幕，但場外的煙硝味才正要開始。衛冕軍日本隊不幸以5：8遭委內瑞拉逆轉，止步八強，委國球員賽後陷入瘋狂慶祝。然而，大聯盟巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）一段在休息室不斷大喊「我們吃掉壽司了！」的影片被美媒公開後，引發部分棒球迷怒火，不少海外網友痛批其行為「幼稚且缺乏對對手的尊重」。對此《The Athletic》還特別撰文指出，這種拿對手國家代表性食物來「開玩笑」的行為，正成為本屆經典賽球員與球迷間的新流行。在邁阿密舉行的八強戰中，阿庫尼亞首局就開轟帶動士氣，最終助隊以8：5淘汰日本。賽後，阿庫尼亞對著鏡頭不斷興奮狂叫：「我們吃了壽司！吃了壽司！」這段影片瞬間在社群平台爆紅，並引發熱烈爭論。支持者認為這只是運動賽事中常見的「垃圾話」，是無傷大雅的幽默；但也有部分球迷認為，拿特定民族的飲食文化來嘲諷，可能涉及種族歧視。然而，《The Athletic》指出，這或許只是當前觀眾氣氛的延伸，因為在分組賽最後一戰，當多明尼加擊敗委內瑞拉時，現場多國球迷也曾大喊：「玉米餅燒焦了！」事實上，這種「食物對決」的風潮早就在網路上發酵。在日委大戰前，多明尼加一個著名的棒球迷因帳號就曾發布一張AI合成的照片。畫面中阿庫尼亞在大啖壽司，而大谷翔平則在品嚐委內瑞拉主食「玉米餅」，並配文詢問：「今天誰會被吃掉？壽司還是玉米餅？」多明尼加球迷甚至曾對著鏡頭喊話：「我們想跟日本打，然後把壽司吃掉！」這種將對手國家的靈魂美食比喻為戰利品的行為，已然成為球迷間互相鬥嘴的新招式。《The Athletic》幽默地預測，如果委內瑞拉在準決賽中擊敗黑馬義大利，屆時阿庫尼亞可能會改口大喊：「我們吃了披薩！吃了義大利麵！還喝了濃縮咖啡！」