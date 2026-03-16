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2026年世界棒球經典賽（WBC）四強巔峰對決今（16）日火熱開打，由地主美國隊與多明尼加強碰。比賽5局下半上演了本屆賽事最震撼的防守美技，美國隊隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出一記直奔中外野看台的飛球，眼看就要形成全壘打，卻硬生生被多明尼加中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）美技沒收。這記六星集美技不僅全場震驚，賈吉隨後在場上大器的反應也成為焦點。5局下半，美國隊以2：1領先時再度發起反攻，賈吉在全場歡呼聲中踏入打擊區。他鎖定一顆失投球猛力一擊，球帶有極高的仰角直衝中外野而去。根據現場擊球數據，這球原本預期會飛越大牆。然而，多明尼加明星中外野手羅德里奎茲展現了驚人的守備判斷，他在全速後退後精準躍起，在牆頭最高點將這球沒收在手套中。全場球迷爆發出難以置信的驚呼，多明尼加休息室也瞬間沸騰，這記超級美技成功讓多明尼加力保不再失分。面對自己的全壘打被美技沒收，賈吉雖然有些懊惱，還是展現了大聯盟頂級球星的氣度。原本賈吉已經霸氣甩棒，自己也認為是一發全壘打。結果在跑壘過程中，賈吉看著球被美技接殺，隨即露出心領神會的微笑，並在踏回休息室前向羅德里奎茲「脫帽致意」。雖然這球未能成為全壘打，但雙方攻防細節展現了經典賽頂級戰場的魅力。目前賈吉在本屆賽事累積5安、2轟、5打點，打擊率維持在0.263左右的高水準。羅德里奎茲不僅守備實力驚人，他與日本的深厚淵源也再次被提及。身為水手隊傳奇球星鈴木一朗的頭號愛徒，他常與一朗進行傳接球練習並獲取建議。高橋由伸在解說時也對他的守備功力讚不絕口。除此之外，J-Rod還是知名動漫《火影忍者》（NARUTO）的忠實粉絲。他不但在棒球手套與護具上刻有角色標誌，去年休賽季訪日時還特地前往動畫製作公司參觀。