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2026世界棒球經典賽（WBC）準決賽今（16）日上演宿命對決，由奪冠大熱門多明尼加強碰地主美國隊。多明尼加雖在此役刷新了經典賽單屆團隊最多轟紀錄，卻因全場多次得點圈關鍵殘壘，加上9局下半最後一球的「爭議再見三振」，最終以1：2惜敗美國，無緣挺進決賽。根據日媒報導，判決一出多明尼加球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）難掩怒火，甚至氣到在休息室大摔物品。多明尼加在2局下半率先發難，面對美國隊去年賽揚獎得主、怪物右投史金恩茲（Paul Skenes），強打卡米奈羅（Junior Caminero）鎖定一顆高角度的Sweeper，一棒掃出左外野看台。這發陽春砲不僅替球隊先開紀錄，更是多明尼加本屆團隊第15轟，正式超越2009年墨西哥隊的紀錄，寫下經典賽史上單屆最多轟的神紀錄。儘管前幾場比賽火力驚人，但多明尼加今日在關鍵時刻卻頻頻熄火。4局下2人出局、滿壘局面下，韋爾斯（Austin Wells）擊出左外野飛球遭到接殺；5局下1人出局一、二壘有人時，索托（Juan Soto）擊出游擊方向雙殺打；甚至在7局下1人出局一、三壘有人的絕佳反攻機會，兩大主力塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬堤（Ketel Marte）竟連遭三振。多次錯失追平甚至逆轉的良機，也讓戰局陷入被動。9局下半2出局三壘有人之際，多明尼加距離追平只需要1支安打。代打佩爾多莫（Geraldo Perdomo）與美國隊守護神米勒（Mason Miller）纏鬥至滿球數。第8球米勒投出一顆極低的滑球，佩爾多莫認為是壞球準備走向脫下護具、一壘，主審卻在此時拉弓，比賽瞬間結束。佩爾多莫當場抱頭蹲地露出不敢置信的神情，休息室內的索托與小葛雷諾更是當場暴怒，對著這顆「好球」高舉雙手向主審強烈抗議。小葛雷諾甚至憤怒到在現場丟起口香糖與雜物，發洩對判決的不滿。多明尼加最終就在這充滿爭議的氣氛中，結束了本屆經典賽之旅。賽後，主審最後的判決自然也引起多方球迷以及媒體的討論。根據日媒報導指出，現場媒體席的中南美洲記者們紛紛對著重播畫面怒吼：「那絕對是顆壞球！」也有美國記者直言：「兩支頂尖球隊的對決，不應該以這種方式畫下句點。」球迷則紛紛表示：「這球沒進好球區，索托和佩爾多莫完全有理由生氣。」、「可憐的佩爾多莫」、「如果這球被判好球，那以後就沒人能打到米勒了」。不過有球迷指出，美國捕手史密斯（Will Smith）Framing的技術實在太好，在大張力的局面下直接騙過了主審，也有球評直言：「美國隊捕手史密斯頂級的Framing技術確實影響了判決。」