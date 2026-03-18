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2026世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰今（18）日正式開打，首度闖進決賽的委內瑞拉隊，卻在賽前爆出「調度危機」。委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）今（18）日向媒體透露，他在決賽當天清晨收到3個大聯盟球團的簡訊，要求限制部分投手「不得連兩天出賽」，這讓正要挑戰隊史首冠的委國教練團面臨巨大壓力。值得一提的是，委內瑞拉在3局上半靠著投手暴投、攻勢串聯先馳得點，第三局結束仍暫時以1：0領先美國。委內瑞拉在準決賽以4：2逆轉義大利，強大的牛棚戰力是最大關鍵，但這份優勢在冠軍戰前夕卻遭到挑戰。大聯盟知名記者奈騰格爾（Bob Nightengale）在社群平台X上透露，委內瑞拉總教練羅培茲在決賽當天起床後，心情極度沉重。「我今天早上起床收到3則來自不同球團的簡訊，要求我不要讓他們的球員連續兩天登板。」羅培茲無奈地表示。在生死一戰的冠軍賽，最強後援投手卻因球團壓力可能無法上場，這對於以牛棚為核心競爭力的委內瑞拉來說，無疑是致命的一擊。委內瑞拉本屆大賽先發輪值表現起伏，能一路殺進決賽全靠後援投手群鐵桶般的封鎖。面對大聯盟球團的強硬要求，羅培茲透露已親自致電這些球隊進行溝通，希望能撤回限制，確保決賽能以最強陣容應戰。比賽前兩局，美、委兩隊先發投手表現皆極具效率，單局用球數均控制在10球以內，迅速解決對手。美國隊先發投手麥克林（Quinn Priester）雖然在首局與次局，接連被委國強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與托瓦（Ezekiel Tovar）敲出零星安打，但他展現優異抗壓性，冷靜化解失分危機，雙方維持0：0僵局。戰局在第3局風雲變色。委內瑞拉攻勢再起，老將培瑞茲（Salvador Perez）率先敲安上壘，隨後麥克林控球出現亂投，保送了強敵阿庫尼亞，讓委國首度攻占得點圈。關鍵時刻，面對近況熱得發燙的賈西亞（Maikel Garcia），麥克林再度發生致命暴投，讓壘上跑者輕鬆推進。賈西亞隨即擊出高飛犧牲打，護送三壘跑者回到本壘。委內瑞拉靠著這波攻勢拔得頭籌，取得1：0領先。