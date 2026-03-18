2026世界棒球經典賽（WBC）賽事今（18）日終於迎來冠軍戰。繼美國率先拿到第一張冠軍戰門票後，昨（17）天委內瑞拉擊敗歐洲黑馬義大利拿下最後一張決賽門票。委內瑞拉此役預計派出羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）掛帥先發，美國則由菜鳥麥克萊恩（Nolan McLean）先發登板。為了讓球迷精準掌握頂尖對決看點，《NOWnews今日新聞》特別為您統整免費直播資訊、最新賽程表、30人名單。
🟡本文重點摘要
📍2026年世界棒球經典賽冠軍戰對戰組合
📍經典賽電視轉播平台免費看
📍2026年世界棒球經典賽3/18開打國家、時間、地點
📍2026世界棒球經典賽美委大戰先發投手解析
📍2026年世界棒球經典賽美委大戰30人名單
📍WBC決賽圈規則異動
2026年世界棒球經典賽冠軍戰對戰組合
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2026世界棒球經典賽「美國VS委內瑞拉」資訊
📅 開打時間： 2026年3月18日08:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 美國隊與委內瑞拉隊總共交手過5次。截至2026年冠軍戰前，是由美國隊取得3勝2敗的歷史對戰優勢。
⭐️先發投手：麥克萊恩（Nolan McLean）／美國 VS 羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）／委內瑞拉
委內瑞拉隊 VS 美國隊先發投手解析
🇺🇸 美國隊先發：大都會大物麥克萊恩（Nolan McLean）
年僅24歲的右投麥克萊恩，是大都會近年備受矚目的新生代戰力。2025年首度登上大聯盟舞台便展現驚人潛力，先發8場拿下5勝1敗、防禦率2.06的亮眼成績，48局投球狂飆57次三振，壓制力十足，也因此在國聯新人王票選中獲得關注。
本屆WBC預賽對戰義大利，麥克萊恩迎來國家隊初登板，開局就以11球連續三振三名打者，展現強勢氣勢。不過隨著比賽推進，他在控球與節奏上出現波動，最終主投3局被敲出2支安打、送出2次保送，失掉3分責失分，這也讓許多美國球迷對他在冠軍戰先發的消息憂心忡忡。
儘管上一場表現起伏，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）仍對這位年輕投手充滿信心。他不僅肯定麥克萊恩的球威與抗壓能力，更認為其具備在大賽關鍵時刻挺身而出的特質，最終拍板將冠軍戰先發重任交付給這位「大心臟」新秀，期待他在最高舞台證明自己的價值。
🇻🇪 委內瑞拉隊先發：沙場老將羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）
與美國隊啟用年輕投手形成對比，委內瑞拉在冠軍戰選擇由32歲的左投羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）擔任先發。這位擁有超過10年大聯盟資歷的資深投手，歷經各種高張力戰役洗禮，向來以穩定度與抗壓能力著稱，是球隊在關鍵時刻最仰賴的投手之一。
委內瑞拉在四強戰以4：2逆轉擊敗義大利，不僅成功晉級，也締造隊史首度闖進WBC冠軍戰的紀錄。賽後總教練羅培茲（Omar López）隨即拍板，將決賽先發重任交付給羅德里奎茲。羅德里奎茲在本屆經典賽中先發出賽過一場。在分組預賽最後1戰與多明尼加爭奪分組第1的比賽中，他先發2.2局就退場，投出5K、1次四壞球保送，但被擊出3安打包括2發全壘打失3分吞敗。
2026年世界棒球經典賽開打時間
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026 WBC經典賽美國隊30人名單
投手（16人）：Paul Skenes（匹茲堡海盜）、Clay Holmes（紐約大都會）、Nolan McLean（紐約大都會）、Logan Webb（舊金山巨人）、Mason Miller（聖地牙哥教士）、Griffin Jax（明尼蘇達雙城）、David Bednar（紐約洋基）、Gabe Speier（西雅圖水手）、Joe Ryan（明尼蘇達雙城）、Brad Keller（費城費城人）、Matthew Boyd（芝加哥小熊）、Garrett Cleavinger（坦帕灣光芒）、Garrett Whitlock（波士頓紅襪）、Will Vest（底特律老虎）、Tyler Rogers（多倫多藍鳥）、Tim Hill（紐約洋基）
捕手（2人）：Cal Raleigh（西雅圖水手）、Will Smith（洛杉磯道奇）
內野手（7人）：Bobby Witt Jr.（堪薩斯皇家）、Gunnar Henderson（巴爾的摩金鶯）、Brice Turang（密爾瓦基釀酒人）、Ernie Clement（多倫多藍鳥）、Alex Bregman（芝加哥小熊）、Paul Goldschmidt（自由球員）、Bryce Harper（費城費城人）、右投左打
外野手（4人）：Aaron Judge（紐約洋基）、Pete Crow-Armstrong（芝加哥小熊）、Byron Buxton（明尼蘇達雙城）、Roman Anthony（波士頓紅襪）、右投左打（註：遞補Corbin Carroll）
指定打擊（1人）：Kyle Schwarber（費城費城人）
2026 WBC經典賽委內瑞拉30人名單
投手（17人）：José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo Sanchez
捕手（2人）：Salvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）
內野手（7人）：Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）
外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
2026WBC世界棒球經典賽中華隊成績
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。
經典賽決賽圈規則：球數限制八強起放寬 提前結束比賽四強消失
進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。
🔥球數限制放寬： 預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。
🔥取消「扣倒」規則： 雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。
🔥挑戰次數增加： 八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。
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📅 開打時間： 2026年3月18日08:00（台灣時間）
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📌歷史對決： 美國隊與委內瑞拉隊總共交手過5次。截至2026年冠軍戰前，是由美國隊取得3勝2敗的歷史對戰優勢。
⭐️先發投手：麥克萊恩（Nolan McLean）／美國 VS 羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）／委內瑞拉
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年僅24歲的右投麥克萊恩，是大都會近年備受矚目的新生代戰力。2025年首度登上大聯盟舞台便展現驚人潛力，先發8場拿下5勝1敗、防禦率2.06的亮眼成績，48局投球狂飆57次三振，壓制力十足，也因此在國聯新人王票選中獲得關注。
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委內瑞拉在四強戰以4：2逆轉擊敗義大利，不僅成功晉級，也締造隊史首度闖進WBC冠軍戰的紀錄。賽後總教練羅培茲（Omar López）隨即拍板，將決賽先發重任交付給羅德里奎茲。羅德里奎茲在本屆經典賽中先發出賽過一場。在分組預賽最後1戰與多明尼加爭奪分組第1的比賽中，他先發2.2局就退場，投出5K、1次四壞球保送，但被擊出3安打包括2發全壘打失3分吞敗。
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026 WBC經典賽美國隊30人名單
投手（16人）：Paul Skenes（匹茲堡海盜）、Clay Holmes（紐約大都會）、Nolan McLean（紐約大都會）、Logan Webb（舊金山巨人）、Mason Miller（聖地牙哥教士）、Griffin Jax（明尼蘇達雙城）、David Bednar（紐約洋基）、Gabe Speier（西雅圖水手）、Joe Ryan（明尼蘇達雙城）、Brad Keller（費城費城人）、Matthew Boyd（芝加哥小熊）、Garrett Cleavinger（坦帕灣光芒）、Garrett Whitlock（波士頓紅襪）、Will Vest（底特律老虎）、Tyler Rogers（多倫多藍鳥）、Tim Hill（紐約洋基）
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外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。
進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。
🔥球數限制放寬： 預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。
🔥取消「扣倒」規則： 雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。
🔥挑戰次數增加： 八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。
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