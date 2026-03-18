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2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（18）日落幕，南美強權委內瑞拉隊以3：2險勝美國隊，奪下隊史在經典賽的首冠。陣中打擊教練「胖卡」卡布瑞拉（Miguel Cabrera）在球員時期連續參加5屆賽事，共敲出6轟，但始終等不到冠軍，如今轉換身份拿下盼了20年的世界冠軍，賽後卡布瑞拉也被捕捉到留下男兒淚。卡布瑞拉現年42歲，國家隊資歷超完整，2006年首度披上委國戰袍，征戰首屆經典賽，19個打數敲出4安含2轟，貢獻5分打點，打擊率2成11，委國最終以3勝3敗排名第7。2009年第2屆經典賽，卡布瑞拉再度替國家隊效力，出賽8場，32打數敲出9安含2轟，貢獻4分打點，打擊率2成81，委國在該屆一路殺進4強才止步，最後以6勝2敗排名第3。2013年第3屆賽事，卡布瑞拉第3度參戰，但委國在預賽僅拿下1勝2敗，隊史首度無緣晉級8強賽，最後以第10名作收。卡布瑞拉留下12打數4安打含1轟，3分打點，打擊率3成33的成績。2017年經典賽，委國再度重返8強，最終拿下第8名，卡布瑞拉共出賽6場，21打數敲4安含1轟，貢獻3打點，打擊率1成90。2023年第5屆賽事，高齡40歲的卡布瑞拉，仍選擇繼續替母國出賽，委國第4度打進8強，但首戰遭遇美國隊，以7：9落敗，最後拿下第5名，但卡布瑞拉在該屆賽會，僅出賽2場，留下9打數1安打、打擊率1成11的成績。在同一年的季末，卡布瑞拉選擇退役，結束21年的大聯盟生涯。退役後的卡布瑞拉，仍心繫母國棒球發展，並出任球隊打擊教練，委國在本屆經典賽的表現神勇，預賽從「死亡之組」D組脫穎而出，8強賽與4強賽先後逆轉衛冕軍日本隊以及黑馬義大利隊，今日又在冠軍賽以3：2險勝美國隊，奪下隊史首冠，卡布瑞拉在參加6屆經典賽後，終於拿下冠軍，賽後也被捕捉到流下男兒淚。