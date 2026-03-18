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▲當封王瞬間降臨時，球場湧入的委國球迷集體陷入瘋狂。根據《東京體育》報導，現場測得高達104分貝的爆裂音量，威力等同於「聽力受損」等級，場面極度震撼。（圖／美聯社／達志影像）

委內瑞拉今（18）日在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）決賽中擊敗美國隊，勇奪隊史首座冠軍。為了慶祝這歷史性的一刻，委內瑞拉總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）隨即透過社群平台宣布，明日全國放假1天，除基本服務人員外全面停班停課。在確定奪下經典賽首冠後，委內瑞拉總統羅德里奎茲在社群平台X上連發兩篇貼文，難掩激動情緒。她寫道：「委內瑞拉團結勝利！我們首次成為世界棒球經典賽冠軍。這場勝利是我們熱情、天賦和團結的象徵，這項成就將永遠留在我們國家的心中。委內瑞拉萬歲！」隨後，她更直接送給全國人民一份大禮：「我已決定宣布明天為『全國歡慶日』，除基本服務人員外全面停班停課！讓我們的年輕人走到廣場、公園和球場盡情慶祝。明天大家都來參加『委內瑞拉團結勝利』大型演唱會！」中華隊棒球代表隊在2024年世界12強棒球賽中，以4：0完封日本奪下史無前例的世界冠軍。這座睽違32年的世界級成棒冠軍不僅讓全台球迷陷入瘋狂，當時政府也有展開一系列最高規格的慶祝與迎接活動。為了向這群締造歷史的台灣英雄致敬，政府與民間共同策劃了盛大的慶祝活動，在代表隊搭機返台時，軍方特別安排F-16戰機升空伴飛，並在機場以水門禮迎接，給予國家英雄最高規格的禮遇。11月26日下午，主辦單位在台北市舉行了「棒球英雄台灣尚勇」大遊行。車隊從凱達格蘭大道出發，隊長陳傑憲與捕手林家正等人搭乘吉普車，沿途接受擠爆街道的熱情球迷歡呼，最終抵達總統府。總統賴清德本身就是資深棒球迷，在冠軍戰當天不僅緊盯轉播，更激動地與幕僚比出台灣隊專屬上壘手勢振臂歡呼。代表隊歸國後，他與副總統蕭美琴穿上與球員同款的Taiwan字樣帽T，在總統府內親自接見全體成員。賴清德在致詞與後續行程中，表達了深深的感謝與實質的獎勵構想，他強調「台灣的國球不是贏球，是全力以赴、永不放棄的精采好球！」感謝球員們團結了國家，讓世界讚嘆台灣。此外，每位冠軍隊選手將獲頒新台幣700萬元的國光獎金，以表彰他們為國爭光的卓越貢獻。為了將這份得來不易的榮耀永久傳承，賴清德透露未來有意規劃將現行新台幣500元紙鈔上的少棒小將圖像，改版為台灣棒球英雄，藉此紀念12強奪冠的歷史時刻，不過央行發行局長鄧延達表示，政府施政是一貫的，當然，也要先內部不僅央行，相關印製廠、造幣廠一起評估，目前審慎評估當中，有具體結果會對外報告。