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中信兄弟頂著年度第1的身份進入台灣大賽，最終不敵樂天桃猿，以亞軍作收，經過春訓的調整，目前在官辦熱身賽以4勝1敗暫居首位，兄弟總教練平野惠一表示，今年會以挑戰者的心態面對新球季，也希望子弟兵不要忘記這份悔恨感。本季兄弟喊出年度口號「奪還」，平野笑說口號不是他想的，「決定口號的不是我啦！我沒辦法做決定，如果是我提案，我會提『屏東』，或是『中職粉絲增加』的口號。」兄弟目前在官辦熱身賽暫時以4勝1敗排名龍頭，團隊防禦率3.20排名第2、團隊打擊率2成61排名第4。兄弟總教練平野惠一表示，心中一直抱持自己是6隊最弱、挑戰者的心態去面對新球季，「不能忘記去年輸掉台灣大賽的悔恨感。去年雖然全年第一，但關鍵最後一個月拉不起來，希望大家不要忘記。」平野直言，去年台灣大賽不敵桃猿，有一種像是全年墊底的感覺，「今年強調是挑戰者身份去比賽，相信我們全隊都記得這種悔恨感。」平野說，今年除了要挑戰各隊，還是要持續打出讓球迷開心的比賽，「讓球迷知道為何要替兄弟加油，為何要進場看中職。」兄弟今年喊出「奪還」作為年度口號，平野表示，這是全隊的目標，而口號是由球隊決定，他笑說，「決定口號的不是我啦！我沒辦法做決定，如果是我提案，我會提『屏東』，或是『中職粉絲增加』的口號。」