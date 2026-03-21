我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿老將陳冠宇季前入選2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，不過預賽無登板機會，賽事結束後陳冠宇宣布從國家隊引退。陳冠宇今（21）日出席中職開季活動「開季團圓大辦桌2.0」，陳冠宇表示，從一開始要幫忙搬球具到現在後勤全支援，每次國家隊經驗都很值得回憶，他也說在集訓期間，把握跟優秀學弟們的相處時光，「國家隊真的可以交給可靠的學弟們。」陳冠宇也笑說，他只是從國家隊引退，不是結束棒球生涯，目標希望可以在職棒投到40歲。陳冠宇表示，這20年國家隊生涯，讓他學習、增加許多經驗，「也不是說我決定留下或怎樣，而是現在的學弟真的都可以依靠。我覺得是時候把自己的目標轉向我自己的球季。」陳冠宇坦言，國家隊真的可以交給可靠的學弟們，「在入選、安排調度的時候，我就覺得他們會是未來國家隊的依靠，像是這次入選的這些年輕學弟，還有一些遺珠、傷兵都很優秀。」陳冠宇說打國家隊當下有很多壓力，「在那種局面、場面在職棒遇過很多次，但國際賽就是一場定輸贏，在一球都不能失的情況下，壓力跟例行賽是完全不同的東西。」陳冠宇進一步表示，當然希望不要再有扛那麼多壓力的時候，「先把自己該做的事情、自己的工作領域上可以讓自己做得更有刃有餘一點。」陳冠宇強調，不是他去選國家隊，而是國家隊選擇他， 「打這麼多國際賽，真的得到很多別人沒有得到的經驗，很謝謝當時的教練們都很信任我，邀請我進來打國家隊。」陳冠宇說，每次打國家隊都有故事，「從以前棒協跟中職還沒協議好的時候我就加入，當時後勤環境還沒那麼好。直到2017年亞冠賽之後，中職開始接手，後勤就把我們顧得很優秀，讓我們進來就是專心比賽。」陳冠宇笑說，以前當學弟很好玩， 「每一屆都有很好玩的故事。從以前要幫忙搬球具，到現在很多人幫我們處理很多事。以前年輕人還是要幫忙發衣服、收衣服交給教練，每一年的故事都很值得回憶。」陳冠宇說，在打這次經典賽前，就確定是最後一次國際賽，他坦言想把握跟優秀學弟相處的時間，「跟學弟們相處，觀察他們對棒球的信念跟熱情，我年輕時好像沒有像他們這麼透徹。能跟他們同隊我很開心，未來很多都是要上大聯盟的選手，古林（睿煬）、（徐）若熙能站穩日職，能跟他們分享棒球路上的瑣碎事情，對我來說也是很值得驕傲的事。」談到今年目標，陳冠宇說，先求身體健康，「畢竟合約年。希望保持球隊競爭性，今年我是副隊長，所以希望能跟教練團、選手之間的溝通保持融洽。希望能不受傷，再拿一個總冠軍。角色還是以教練安排為主。如果能在一軍穩定做貢獻，不管投球局數多少，我都可以。」陳冠宇也笑說，他只是從國家隊引退，不是結束棒球生涯，目標希望可以在職棒投到40歲。