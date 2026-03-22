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中華職棒37年新球季將在3月28日點燃戰火，「南霸天」統一7-ELEVEn獅守護神陳韻文確定會延後開季，總教練林岳平指出，陳韻文春訓在針對球路設計時，不慎導致手肘受傷，但傷勢不嚴重，已經開始傳接球，但歸隊時間還未確定。在陳韻文缺陣的這段時間，終結者傾向鍾允華或高塩將樹；此外，26歲新人投手高偉強有機會一軍開季，餅總直言，當初選秀時選擇高偉強，就是希望他能成為即戰力。獅隊守護神陳韻文春訓期間手肘受傷，確定會延遲開季，獅隊總教練林岳平表示，目前終結者會傾向鍾允華或高塩將樹，「鍾允華去年球季後半段已經投得不錯了，只是經驗跟膽識上，慢慢的他要去知道這個角色可能有一點壓力。」談到陳韻文的傷勢，餅總說，是手肘有點受傷，「因為他球路比較單調，季初去做了一點球路設計，修正他要增加的變化球，導致他手肘的負荷跟以往的承受不一樣，所以有點受傷。」餅總表示，陳韻文傷勢不嚴重，也有持續傳接球，至於何時能歸隊，尚未有明確的時間表。對於本季後援投手的排序，餅總指出，目前傾向尋找比較沒經驗、年輕的投手，「不要再仰賴我們過往的牛棚的人員，包含救援投手也有可能做微調。」獅隊去年從選秀會補進26歲的興富發成棒隊投手高偉強，目前在熱身賽出賽2場，後援1.2局失2分（1責失分），防禦率5.40，開季高機率一軍出發。餅總表示，選高偉強就是因為他是即戰力，「先排除養成，我們現在即刻就是需要他的戰力，所以他應該會是我們用得到的投手。」但餅總也直言，高偉強還要一點經驗，「他在對戰上不是很熟悉，對手也不熟悉他，還需要一點經驗去堆疊，看他怎麼面對中繼這塊。」距離開季剩下1週，餅總說基本上今日與悍將的熱身賽後，就會有開季的草案，「下個階段剩下2場官辦熱身賽，會以要開季的名單為優先了。」