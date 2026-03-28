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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊在去年世界大賽與多倫多藍鳥隊激戰七場，最終以4勝3敗艱辛奪冠完成二連霸。今（28）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊賽前，球團盛大舉辦了冠軍戒指頒發儀式。陣中日本巨星大谷翔平在致詞時霸氣宣告要戴滿冠軍戒指，但同時也浪漫表示唯獨「左手無名指」除外，把這根手指留給愛妻真美子，瞬間閃瞎全場球迷。這場別具意義的頒發典禮於比賽開打前約40分鐘正式展開。球場大螢幕播放了回顧昨季奪冠歷程的特別影像，並公開了各選手的受訪片段。成功收下大聯盟生涯第2枚冠軍戒指的大谷翔平，在影片中帶著招牌笑容、半開玩笑地展現了對打造道奇「黃金時代」的強烈企圖心。面對未來尋求更多冠軍戒指的渴望，大谷翔平自信地笑著表示：「除了左手的無名指之外，我已經準備好在任何地方戴上冠軍戒指了。」本次道奇隊的冠軍戒指設計極具巧思且極度奢華，戒指頂部不僅可以打開，內部竟然還藏著另一枚精緻的戒指，呈現出「戒中有戒」的驚喜設計。此外，球團也極為貼心地為選手的夫人們準備了專屬的戒指版本，讓大谷翔平的愛妻真美子也能共同分享這份至高無上的榮耀。在授獎儀式上，道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）、總裁卡斯登（Stan Kasten）、棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）以及總經理高梅茲（Brandon Gomes）等人親自將戒指交到球員手中。去年在世界大賽勇奪MVP的山本由伸透過影片感性回顧激戰，他表示這是自己首度體會到與大家分享喜悅，並且因為精彩表現被眾人深深感謝，對此感到非常開心。而去年在季後賽以救援投手身分大放異彩的佐佐木朗希在被叫到名字時瞬間引爆看台如雷貫耳的歡呼聲，他帶著靦腆的笑容，開心接下了裝有冠軍戒指的寶盒。看著手上閃耀的二連霸戒指，道奇隊全體上下對於即將展開的新賽季充滿雄心壯志。大谷翔平在受訪時也語重心長地提到：「能夠在達成二連霸後挑戰三連霸，這在歷史上是相當難得的機會。雖然我知道今年絕對會是一個非常艱難的賽季，但為了達成那個終極目標，我一定會全力以赴拚戰到底。」