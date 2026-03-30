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佐佐木朗希能否找回狀態？ 主場能否拿下4連勝？

梅賽克能否壓制道奇打線？ 赫洛能否幫助球隊？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間3月31日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上克里夫蘭守護者的比賽。道奇開幕戰系列賽對上亞利桑那響尾蛇拿下三連勝。而守護者對上西雅圖水手則是拿下2勝2敗，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（3勝0敗）vs 克里夫蘭守護者（2勝2敗）比賽地點：道奇球場比賽時間：台灣時間3月31日（二）上午 10：10✅ 道奇觀戰焦點：佐佐木朗希先發 狀態將成外界焦點道奇本場比賽將推出佐佐木朗希先發，他在春訓出賽4場，總計8.2局投球中，被敲出9支安打包含2發全壘打，共失掉15分，防禦率高達15.58，春訓如此糟糕的表現，不僅沒有讓佐佐木朗希被下放小聯盟，反而順利擠進開季名單，並將扛起先發重任，道奇打線依舊強大，問題在於佐佐木朗希能否扛住壓力。觀戰重點：✅守護者觀戰焦點：二年級生梅賽克掛帥 打擊火力成重點守護者此戰將推出二年級生梅賽克 (Parker Messick）先發，去年梅賽克出賽7場都是先發，拿下3勝1敗，防禦率2.72，整體表現值得期待。打線方面守護者前4戰打回13分，打擊爆發力強，但整體表現不太穩定，能否客場擊敗道奇，就看火力能否復甦觀戰重點：MLB賽程（台灣時間3/31）04:10 雙城 VS 皇家06:35 遊騎兵 VS 金鶯06:40 白襪 VS 馬林魚06:40 海盜 VS 紅人06:40 國民 VS 費城人07:07 落磯 VS 藍鳥07:15 運動家 VS 勇士07:40 天使 VS 小熊07:40 光芒 VS 釀酒人07:45 大都會 VS 紅雀08:10 紅襪 VS 太空人09:40 洋基 VS 水手09:40 巨人 VS 教士10:10 守護者 VS 道奇10:10 老虎 VS 響尾蛇📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台