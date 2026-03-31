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大谷翔平首場二刀流表現如何？ 能否壓制守護者打線？

拜比能否壓制道奇打線？ 打線能否突破大谷翔平？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月1日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上克里夫蘭守護者的比賽，道奇此戰將由大谷翔平先發，而這也是大谷翔平本季首場「二刀流出賽」《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（3勝1敗）vs 克里夫蘭守護者（4勝2敗）比賽地點：道奇球場比賽時間：台灣時間4月1日（二）上午 10：10✅ 道奇觀戰焦點：大谷翔平「二刀流」 能否再繳全能身手本場比賽道奇將推出大谷翔平先發，而這也是他本季首場「二刀流」出賽，過去兩年大谷翔平因傷勢的關係，多半時間都專心在打者身份，本季回歸二刀流，會繳出怎樣的成績，也成為全世界棒球迷關注的焦點。觀戰重點：✅守護者觀戰焦點：守護者拜比先發 打擊火力不容小覷守護者此戰將推出拜比 (Tanner Bibee）先發，拜比去年出賽31場都是先發，拿下12勝11敗，防禦率4.24，被打擊率也偏高，能否壓制住道奇打線成問題。守護者過去兩年能夠能夠稱霸美聯中區，一個關鍵因素在於球隊打擊能力佳，此戰面對大谷翔平能否突破也成焦點。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間4/1）06:35 德州遊騎兵 VS 巴爾的摩金鶯06:40 華盛頓國民 VS 費城費城人06:40 芝加哥白襪 VS 邁阿密馬林魚06:40 匹茲堡海盜 VS 辛辛那提紅人07:07 科羅拉多落磯 VS 多倫多藍鳥07:15 奧克蘭運動家 VS 亞特蘭大勇士07:40 洛杉磯天使 VS 芝加哥小熊07:40 坦帕灣光芒 VS 密爾瓦基釀酒人07:45 紐約大都會 VS 聖路易紅雀08:10 波士頓紅襪 VS 休士頓太空人09:40 舊金山巨人 VS 聖地牙哥教士09:40 紐約洋基 VS 西雅圖水手09:40 底特律老虎 VS 亞利桑那響尾蛇10:10 克里夫蘭守護者 VS 洛杉磯道奇📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台