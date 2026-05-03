5 月 5 日即將迎來「立夏」節氣，象徵 2026 年夏季正式揭開序幕。命理專家王老師指出，隨著夏季「火旺」能量抬頭，地氣磁場轉變，有四大生肖財運將正式「開外掛」，不僅職場競爭力爆表，橫財運勢更是接踵而至，是上半年最重要的翻身轉捩點。
🟡 生肖蛇：大腦開外掛、轉型搶占市場先機
屬蛇的朋友在 2026 年夏天運勢穩坐冠軍！王老師分析，夏季火旺讓屬蛇者「得令最強」，大腦運作就像開了外掛一般，靈感與市場機會不斷。
🟡 生肖馬：正財名利雙收、影響力翻倍成長
屬馬的朋友在夏季不僅氣場強勁，更有機會實現名利雙收。受惠於本命與夏季火能的加持，你的職場影響力正在翻倍。
屬羊的人在夏天呈現「火土相生」格局。相較於其他生肖的向外奔波，屬羊者這段時間特別容易「聚財」。
王老師最後強調，2026 年夏季的能量非常適合主動出擊，尤其是剛過完財神聖誕，財氣正處於上升期。把握 5 月 5 日立夏前的關鍵 48 小時調整心態，明（4）天收假開工後順勢而為，就能在夏季正式起跑時，站在財富的風口浪尖，讓好運攔都攔不住！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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屬蛇的朋友在 2026 年夏天運勢穩坐冠軍！王老師分析，夏季火旺讓屬蛇者「得令最強」，大腦運作就像開了外掛一般，靈感與市場機會不斷。
- 專家提點： 立夏之後，如果你心中有籌備已久的計劃，或是想跨足新領域轉型，這段時間財運活度極高，把握時機投入將會有非常明顯的進帳回報。
屬馬的朋友在夏季不僅氣場強勁，更有機會實現名利雙收。受惠於本命與夏季火能的加持，你的職場影響力正在翻倍。
- 專家提點： 職場上容易出現大客戶或具備挑戰性的核心專案。這段時間雖然忙碌，但「付出與收穫將成正比」，不論是升職加薪、業績突破或是接下高難度任務，都能為你帶來豐厚的正財。
屬羊的人在夏天呈現「火土相生」格局。相較於其他生肖的向外奔波，屬羊者這段時間特別容易「聚財」。
- 專家提點： 這是厚積薄發的黃金轉運期，王老師建議「與其辛苦向外追逐，不如回頭深耕專業」。夏季的火旺能量會幫你精煉出下半年的財富基礎，這種穩打穩紮的模式，反而能讓你守住更多橫財。
王老師最後強調，2026 年夏季的能量非常適合主動出擊，尤其是剛過完財神聖誕，財氣正處於上升期。把握 5 月 5 日立夏前的關鍵 48 小時調整心態，明（4）天收假開工後順勢而為，就能在夏季正式起跑時，站在財富的風口浪尖，讓好運攔都攔不住！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。