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▲當被問到誰最常遲到時，特納毫不猶豫地指名兩屆MVP阿德托昆博。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿隊本賽季表現低迷，不僅僅是戰績問題，內部紀律似乎也徹底失控。中鋒特納（Myles Turner）近日在播客節目中大爆料，透露球隊超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在隊內擁有特權，經常遲到且無需受罰，甚至導致全隊行程大幅延誤。特納在與WNBA球星史都華（Breanna Stewart）對談時提到，剛卸任的前總教練「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）在任期間對紀律極度鬆散。特納直言：「Doc從不罰任何人的錢，這是我職業生涯中經歷過最瘋狂的事情之一。大家想什麼時候看影片就什麼時候來，甚至還有人缺席會議。」特納表示，在他過去效力印第安那溜馬的10年裡，任何球隊都有嚴格的秩序，遲到、錯過治療或影片會議都會被罰款。但在去年的公鹿隊，這些規則似乎蕩然無存，「如果飛機預計下午2點起飛，我們通常要到4點半才會出發。有人甚至晚起飛時間一個小時才來搭機。後來我也學乖了，反正飛機不會準時，我也晚一個小時才到。」當被問到誰最常遲到時，特納毫不猶豫地指名兩屆MVP阿德托昆博。特納無奈地笑說：「Giannis真的是想什麼時候出現就什麼時候出現。當我看到情況變這樣，我心想：『兄弟，你真有本事，既然他們不罰你，那就隨便你吧。』」這種缺乏紀律的氛圍被認為是公鹿本賽季崩盤的主因之一。公鹿在本季僅贏得32勝，10年來首度無緣季後賽。瑞佛斯已於上個月下台，並由前灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）接掌帥印。除了場外的紀律問題，阿德托昆博與球團之間因健康問題產生的裂痕也日益加深。據悉，球團曾因他傷勢頻繁希望其停賽休息，但字母哥本人卻堅持上場，雙方甚至驚動球員工會介入。目前市場傳聞指出，公鹿隊正認真考慮在今年選秀前聽取關於阿德托昆博的交易報價。公鹿隊老闆之一的哈斯拉姆（Jimmy Haslam）在聘請新任教練詹金斯時也曾透露，球隊未來「可能會有、也可能不會有Giannis」。這位曾帶領公鹿在2021年奪冠的功臣，在密爾瓦基的日子似乎已進入倒數計時。