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休士頓太空人目前正面臨球隊嚴峻的傷兵潮與地獄賽程，讓總教練艾斯帕達（Joe Espada）日宣布，鄧愷威將於台灣時間週日上午7時 10 分主場掛帥先發，迎戰德州遊騎兵。總教練更親口證實，目前已將鄧愷威列入6人先發輪值中，並預期他在下一戰能負擔80至85球的投球任務。太空人本季投手群狀況不斷，先發核心布朗（Hunter Brown）與哈維爾（Cristian Javier）持續缺陣，導致牛棚防線因過度勞累頻傳亂流。在球隊急需穩定局數的時刻，開季表現亮眼的鄧愷威成了救火隊。總教練艾斯帕達受訪時直言，鄧愷威是目前陣中少數能負擔長局數、且具備先發實力的球員，「現階段他就是我們的先發投手，這場預計讓他提升到80至85球。」這也意味著鄧愷威若能把握機會，將有望在太空人輪值中卡位成功。鄧愷威本季出賽15場，其中2場為先發，繳出1勝3敗、防禦率3.12的成績，ERA+ 136能看出他的壓制力優於聯盟平均。然而，續航力與體能撞牆期是他目前最大的課題。在上一次對戰紅人的先發中，鄧愷威前3局表現近乎完美，卻在第4局突遇亂流。觀察進階數據，鄧愷威本季FIP（投手獨立防禦率）為3.88，每局被上壘率（WHIP）僅1.08，被打擊率更是優異的0.211。在太空人投手群集體陷入低潮的現況下，鄧愷威穩定的三振能力與控球穩定度，無疑是教練團在「地獄賽程」中的一劑強心針。