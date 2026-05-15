中信兄弟明星外野手張志豪，近期正式重返一軍賽場。原定因右膝十字韌帶斷裂需休養近一年的他，僅耗時8個月便奇蹟復出。張志豪的老婆朱海葳在社群平台分享了一段紀錄影片，揭開他提早半年回歸背後不為人知的艱辛與痛苦，讓無數球迷深夜淚崩。
8個月換24秒縮影 老婆心疼告白：他是咬牙忍痛
張志豪是在2025年8月28日因滑壘受傷，隨後確診為右膝十字韌帶撕裂，並於同年9月接受重建手術。對於一名30多歲的老將而言，十字韌帶手術的復健之路往往漫長且充滿不確定性。
張志豪的老婆朱海葳在社群上分享了短短24秒的影片，畫面中紀錄了張志豪從術後重新學習走路、痛苦的核心肌力訓練到沉重的重量訓練。她感性地寫道：「短短24秒，是他這8個月忍著痛、咬著牙認真復健的縮影。很心疼……也很驕傲……謝謝你一直都這麼努力，我愛你。」
張志豪強大毅力 連非兄弟球迷也感動
這段影片釋出後，迅速在社群引發熱烈討論。球迷們紛紛留言表示：「看完影片根本要哭了」、「致敬屬於這一代的傳奇」。有球迷提到張志豪當年「不做違反運動精神的事（不為完全打擊而停留一壘）」的經典語錄，大讚他始終是自我要求的榜樣。
更有球迷回憶起張志豪的暖心舉動：「我人生接到第一顆球就是志豪從外野丟給我的，謝謝他不放棄！」許多受傷的基層球員也表示，看到志豪哥能提早回歸，給了他們很大的勇氣。
心態是提早復出的關鍵 張志豪：早已習慣挑戰
對於自己能比預期快半年重返戰場，張志豪本人則表現得相當淡然。他在賽前受訪時提到，漫長的復健最重要、也是最困難的關鍵始終是「心態調整」。
「我早已習慣面對傷病挑戰。」張志豪強調，最重要的就是把握每一分每一秒專注於恢復，而非去算計還要多久才能回歸。正是這種義無反顧的奮戰態度，讓他在38歲這年再次展現強大的意志力，成功翻越傷病這座大山。
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張志豪是在2025年8月28日因滑壘受傷，隨後確診為右膝十字韌帶撕裂，並於同年9月接受重建手術。對於一名30多歲的老將而言，十字韌帶手術的復健之路往往漫長且充滿不確定性。
張志豪的老婆朱海葳在社群上分享了短短24秒的影片，畫面中紀錄了張志豪從術後重新學習走路、痛苦的核心肌力訓練到沉重的重量訓練。她感性地寫道：「短短24秒，是他這8個月忍著痛、咬著牙認真復健的縮影。很心疼……也很驕傲……謝謝你一直都這麼努力，我愛你。」
張志豪強大毅力 連非兄弟球迷也感動
這段影片釋出後，迅速在社群引發熱烈討論。球迷們紛紛留言表示：「看完影片根本要哭了」、「致敬屬於這一代的傳奇」。有球迷提到張志豪當年「不做違反運動精神的事（不為完全打擊而停留一壘）」的經典語錄，大讚他始終是自我要求的榜樣。
更有球迷回憶起張志豪的暖心舉動：「我人生接到第一顆球就是志豪從外野丟給我的，謝謝他不放棄！」許多受傷的基層球員也表示，看到志豪哥能提早回歸，給了他們很大的勇氣。
心態是提早復出的關鍵 張志豪：早已習慣挑戰
對於自己能比預期快半年重返戰場，張志豪本人則表現得相當淡然。他在賽前受訪時提到，漫長的復健最重要、也是最困難的關鍵始終是「心態調整」。
「我早已習慣面對傷病挑戰。」張志豪強調，最重要的就是把握每一分每一秒專注於恢復，而非去算計還要多久才能回歸。正是這種義無反顧的奮戰態度，讓他在38歲這年再次展現強大的意志力，成功翻越傷病這座大山。