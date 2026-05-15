我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今（15）日的賽前記者會中透露，原本安排大谷翔平徹底休養，不料大谷卻在開賽前3個半小時就出現在休息室，讓預想他會「睡到自然醒」的教練團驚訝不已。敬業的精神讓許多日本網友大讚：「真正的專業就是維持每天的節奏。」由於大谷翔平近期打擊陷入微調期，教練團特別將他移出今日對戰巨人的先發名單，希望能透過完整的休息讓身體恢復。羅伯斯原以為大谷會趁機補眠，直到比賽開始前才現身，沒想到大谷在開賽前3.5小時就進入休息室，雖然比平常晚了一點，但還是提早到場進行例行性的身體保養與技術檢視。羅伯斯苦笑著表示：「原本是真的希望他能多休息、幫助恢復體力，但看來他對自己的要求從不間斷。」羅伯斯隨即補充，雖然是休息日，但仍會在大谷身體狀況許可的前提下，安排他在比賽後半段待命代打。大谷翔平對於休養日的態度則相當明確。他在昨日賽後受訪時曾表示：「雖然休息很重要，但還是要把該做的事情做完。我希望能鞏固昨天感覺不錯的部分，確保下次上場時能發揮出來。」這種「不打破節奏」的堅持，引起了日本網友的熱烈討論。不少網友聯想到傳奇球星鈴木一朗，紛紛留言表示：「真正的專業人士是不會改變日常律動的，他們透過每天重複的例行公事來進行微調」、「對大谷來說，待在球場可能比待在家更能讓他感到精神上的放鬆」。然而，大谷的行為也引發了關於「身體恢復」的討論。有部分日本網友認為，既然球隊安排了完全休養，大谷應該徹底遠離球場以消除深層疲勞，否則為了代打持續待機反而會增加心理壓力。