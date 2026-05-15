克里夫蘭騎士在東區季後賽次輪對上底特律活塞，騎士系列賽目前以3：2領先活塞，距離東區決賽只差一場勝利，而騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）在對上活塞的系列賽，祭出一系列手段「寵粉」包括提供接駁巴士，甚至贈送免費門票，讓更多死忠騎士球迷能夠進場，騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）也盛讚老闆吉伯特的做法，並直呼：「我愛死這個地方了」
讓更多球迷進場支持 米契爾認同吉伯特做法
根據《The Athletic》記者法登（Joe Vardon）報導，球星米契爾對球團的作為深感敬佩。他認為這種將球迷視為「最佳第六人」的企業文化，對於在季後賽對抗活塞至關重要，米契爾表示：「我愛死這個地方了，每當我覺得對這裡的熱愛已經達到極限時，總會發生一些事讓我陷得更深。」
騎士離東區決賽僅一勝 明日主場力拼關門
騎士上一次闖進東區決賽要追溯到2018年，當年騎士在東區決賽與波士頓塞爾提克血戰7場，最終以4：3晉級NBA總決賽，但在總決賽遭到金州勇士橫掃，無緣總冠軍，該賽季結束後，「詹皇」詹姆斯二度離開克里夫蘭，加盟洛杉磯湖人，直到2022年騎士才再度晉級季後賽。
過去三個賽季，騎士都止步於東區季後賽次輪，今年距離東區決賽僅差一步之遙，在米契爾與哈登（James Harden）的帶領下，球隊打出不一樣的氣象，今年也很有可能成為騎士重返榮耀的一年。
騎士對上活塞的G6，將在台灣時間明（16）日上午7點在騎士主場舉行，騎士將全力搶勝，力拼主場關門，而活塞則是要設法延長戰線，將系列賽拉回主場進行。
資料來源：《The Sporting News》
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根據《The Athletic》記者法登（Joe Vardon）報導，球星米契爾對球團的作為深感敬佩。他認為這種將球迷視為「最佳第六人」的企業文化，對於在季後賽對抗活塞至關重要，米契爾表示：「我愛死這個地方了，每當我覺得對這裡的熱愛已經達到極限時，總會發生一些事讓我陷得更深。」
騎士離東區決賽僅一勝 明日主場力拼關門
騎士上一次闖進東區決賽要追溯到2018年，當年騎士在東區決賽與波士頓塞爾提克血戰7場，最終以4：3晉級NBA總決賽，但在總決賽遭到金州勇士橫掃，無緣總冠軍，該賽季結束後，「詹皇」詹姆斯二度離開克里夫蘭，加盟洛杉磯湖人，直到2022年騎士才再度晉級季後賽。
過去三個賽季，騎士都止步於東區季後賽次輪，今年距離東區決賽僅差一步之遙，在米契爾與哈登（James Harden）的帶領下，球隊打出不一樣的氣象，今年也很有可能成為騎士重返榮耀的一年。
騎士對上活塞的G6，將在台灣時間明（16）日上午7點在騎士主場舉行，騎士將全力搶勝，力拼主場關門，而活塞則是要設法延長戰線，將系列賽拉回主場進行。
資料來源：《The Sporting News》