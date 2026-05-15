明尼蘇達灰狼隊目前在西區準決賽面臨2：3落後的絕境。面對聖安東尼奧馬刺隊新星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現的強大統治力，美媒爆料灰狼總教練芬奇（Chris Finch）正考慮在明（16）日攸關生死的第六戰進行「終極變陣」，將年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）移出先發，改由更具進攻空間感的里德（Naz Reid）與蘭德爾（Julius Randle）搭檔。
戈貝爾淪為負資產？面對文班亞馬打得極其掙扎
灰狼在關鍵第五戰以97：126慘敗，主戰中鋒戈貝爾的表現成為焦點。他在該場比賽出賽22分鐘，僅投4中1攻下4分、5籃板，且進攻端多次奶油手失誤導致攻勢中斷。
數據顯示，戈貝爾的進攻侷限性讓馬刺防守端極其輕鬆，根據NBA追蹤數據，當文班亞馬對位戈貝爾時，投籃為8投5中。由於戈貝爾缺乏射程，文班亞馬能肆無忌憚地在禁區擔任協防者，封鎖灰狼的切入路徑。這與首輪面對金塊隊約基奇（Nikola Jokić）時，戈貝爾展現的防守價值形成強烈對比。
「里德+蘭德爾」成解藥？美媒分析變陣效益
根據《The Athletic》記者瓊·克勞辛斯基（Jon Krawczynski）報導，芬奇教練可能正式啟動變陣。讓里德進入先發陣容具備以下優勢：
一、拉開進攻空間：里德在第五戰攻下12分，包含3記三分球。他的外線威脅能將文班亞馬拉離禁區，為隊友創造切入空間。
二、更佳的對位表現：數據統計指出，文班亞馬在本系列賽對位里德時，投籃表現為0投2中。同樣地，蘭德爾在對位文班亞馬時也讓他投2中0。
三、靈活性與速度：里德具備運球進攻與持球突破能力，能針對文班亞馬移動重心進行攻擊，這點是戈貝爾無法提供的。
生死戰變陣賭注 灰狼面臨抉擇
儘管變陣看似合理，但也存在風險。戈貝爾依然是灰狼最強的籃框保護者與籃板手，若減少他的上場時間，灰狼可能會在二次進攻得分與內線防守上陷入劣勢。
芬奇教練在第五戰後表示：「我們背離了原本行之有效的進攻方式，隨後防守端也徹底崩盤。」面對文班亞馬在第五戰狂轟27分、17籃板、5助攻與3阻攻的驚人表現，灰狼若想將系列賽強拉回第七戰，必須在第六戰找出限制這位天才新人的終極解答。
這場關鍵的第六戰將於明尼阿波利斯主場舉行，芬奇教練是否敢於在「贏球或回家」的壓力下撤換明星中鋒，將決定灰狼本賽季的最終命運。
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灰狼在關鍵第五戰以97：126慘敗，主戰中鋒戈貝爾的表現成為焦點。他在該場比賽出賽22分鐘，僅投4中1攻下4分、5籃板，且進攻端多次奶油手失誤導致攻勢中斷。
數據顯示，戈貝爾的進攻侷限性讓馬刺防守端極其輕鬆，根據NBA追蹤數據，當文班亞馬對位戈貝爾時，投籃為8投5中。由於戈貝爾缺乏射程，文班亞馬能肆無忌憚地在禁區擔任協防者，封鎖灰狼的切入路徑。這與首輪面對金塊隊約基奇（Nikola Jokić）時，戈貝爾展現的防守價值形成強烈對比。
根據《The Athletic》記者瓊·克勞辛斯基（Jon Krawczynski）報導，芬奇教練可能正式啟動變陣。讓里德進入先發陣容具備以下優勢：
一、拉開進攻空間：里德在第五戰攻下12分，包含3記三分球。他的外線威脅能將文班亞馬拉離禁區，為隊友創造切入空間。
二、更佳的對位表現：數據統計指出，文班亞馬在本系列賽對位里德時，投籃表現為0投2中。同樣地，蘭德爾在對位文班亞馬時也讓他投2中0。
三、靈活性與速度：里德具備運球進攻與持球突破能力，能針對文班亞馬移動重心進行攻擊，這點是戈貝爾無法提供的。
生死戰變陣賭注 灰狼面臨抉擇
儘管變陣看似合理，但也存在風險。戈貝爾依然是灰狼最強的籃框保護者與籃板手，若減少他的上場時間，灰狼可能會在二次進攻得分與內線防守上陷入劣勢。
芬奇教練在第五戰後表示：「我們背離了原本行之有效的進攻方式，隨後防守端也徹底崩盤。」面對文班亞馬在第五戰狂轟27分、17籃板、5助攻與3阻攻的驚人表現，灰狼若想將系列賽強拉回第七戰，必須在第六戰找出限制這位天才新人的終極解答。
這場關鍵的第六戰將於明尼阿波利斯主場舉行，芬奇教練是否敢於在「贏球或回家」的壓力下撤換明星中鋒，將決定灰狼本賽季的最終命運。
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