洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平於14日先發登板展現宰制力，主投7局無失分奪下本季第3勝。然而，在道奇進攻得分的關鍵局勢中，舊金山巨人隊的中外野手李政厚卻因為一次明顯的守備判斷失誤，遭到道奇當地轉播單位專家、1988年賽揚獎得主赫西瑟（Orel Hershiser）的嚴厲批評，直言其表現失職。

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李政厚回傳球「慢半拍」導致失分　傳奇強投批評

爭議發生在4局下半，道奇隊當時以3：0領先，且攻佔一、三壘。道奇打者柯爾（Kohl）擊出右外野方向的界外高飛球，巨人隊中外野手李政厚接殺後，三壘上的赫南德茲（Teoscar Hernandez）發動截擊回本壘。

此時李政厚似乎認為無法在本壘刺殺跑者，便放棄傳球。然而，道奇隊當地電視台「SportsNet LA」的評論員、傳奇球星赫西瑟在直播中直接開砲：「他應該把球傳回給中繼球員（轉傳野手），並藉此牽制一壘跑者羅哈斯（Miguel Rojas）。如果他迅速回傳並由野手截球，絕對有機會抓到正往二壘推進的羅哈斯。他似乎完全沒有想到要在本壘阻殺，但無論如何，他都必須迅速放球並傳回內野。」

李政厚送禮成焦點　大谷受火力支援

大谷翔平本季雖維持著防禦率0開頭的超人數據，但過去一個月常陷入投得好卻等不到火力支援的困局。此役道奇打線在4局的加分顯得彌足珍貴，這也是大谷自4月15日對戰大都會以來，首度在登板期間獲得打線實質分數援護。

對於李政厚表現，媒體指出，在頂級職棒殿堂，即便無法在本壘製造出局，也必須透過迅速回傳來防堵其他壘包的跑者推進，李政厚的一瞬間判斷失準，成為了此戰的負面教材。

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...