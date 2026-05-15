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效力於美職體系的台灣小將今（15）日雙雙傳回捷報，效力於道奇1A的柯敬賢在比賽中大秀怪力，狂掃中右外野三分砲、本季第7轟強勢出爐；而紅雀2A的「火球男」林振瑋則是在對決道奇2A的比賽中展現壓制力，主投4.2局飆出5K，成功封鎖道奇農場頂尖新秀德保拉（Josue De Paula），投球內容獲專家高度肯定。道奇1A今日迎戰巨人1A，台灣好手柯敬賢扛起先發右外野手、第5棒的重任。雖然他在2局下的首打席吞下三振，但真正的重頭戲在4局下上演。當時道奇1A陷入0：4落後，球隊在兩出局後展現韌性，靠著觸身球與保送攻佔一、二壘。關鍵時刻輪到柯敬賢打擊，他精準鎖定對方投手球路，揮出一記中右外野方向的巨響，球直接飛過全壘打牆形成一發3分砲。柯敬賢在球擊出後霸氣踩出「確信步」繞壘，不僅幫助球隊將比分追至3：4，更打破了連續5場比賽的全壘打荒，累計本季第7轟進帳。同一時間，紅雀2A的先發火球男林振瑋也迎來高難度考驗，對手正是道奇2A的強大打線。林振瑋開賽便直接對決道奇農場排名前兩名的大物，百大第9名的德保拉及第20名的霍普（Zyhir Hope）。林振瑋此役展現優異的心態，雖在首局被德保拉敲出二壘安打，但他隨後穩定軍心，成功化解失分危機。3局下，他更讓德保拉擊出關鍵的雙殺打，繳出變相的三上三下。林振瑋總計主投4.2局用76球，被敲7安失2分，防禦率微降至3.95，退場時球隊仍維持領先，最終紅雀2A以7：2奪勝。大聯盟官網紅雀農場專家瑞斯（Kyle Reis）賽後特別點名讚賞林振瑋的進步。瑞斯指出，林振瑋比起過往，對於好球帶的掌控力已有顯著提升，且能靈活運用小幅度的變化球來干擾打者節奏，使他的招牌火球威脅性倍增。