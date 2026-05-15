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洛杉磯道奇隊今（15）日在主場迎戰舊金山巨人隊，陣中超級巨星大谷翔平正如總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前預告，連兩戰未排入先發打線中，並在今日迎接本季首度「完全休養」。儘管大谷整場坐在板凳，但道奇火力不減，終場順利擊敗對手奪下連勝，重返分區龍頭寶座。比賽期間出現了一個逗趣的小插曲，《NHK BS》的轉播鏡頭捕捉到，山本由伸連帽上衣的帽子裡，竟然被偷偷塞了好幾顆糖果，幕後兇手也呼之欲出。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）早在前一日就明言，為了讓大谷調整身體狀態，會讓他連續兩天休假。今日大谷翔平穿上深藍色球隊夾克，神情顯得非常輕鬆。當頂替他扛下首棒重任的史密斯（Will Smith）在首局敲出生涯首支「首局首打席全壘打」時，大谷在休息室興奮地起身鼓掌，笑容滿面。隨後轉播鏡頭也捕捉到他與投手山本由伸坐在一起低頭談笑，兩人互動充滿笑聲，顯見大谷非常享受這難得的放鬆時刻。比賽期間出現了一個逗趣的小插曲，《NHK BS》的轉播鏡頭捕捉到，山本由伸連帽上衣的帽子裡，竟然被偷偷塞了好幾顆糖果。起初網友紛紛猜測這肯定是平時愛開玩笑的大谷翔平所為，但經過「全民緝凶」後發現，真正的幕後黑手竟然是平常看似沈穩的捕手史密斯。賽後美媒也問到史密斯這段插曲，史密斯開朗地大笑說：「你看到了嗎？我塞了八個進去。他完全不知道。」這段充滿愛的惡作劇在社群媒體（SNS）上引發暴動，球迷紛紛留言表示：「被糖果塞滿帽子的由伸也太可愛了！」、「由伸到底發現了沒？這休息室氣氛也太好了吧」、「大谷不在場上，大家就開始跟著關愛由伸了嗎？」