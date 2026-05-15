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中華職棒今（15）日三地開打，前一場遭富邦血洗的中信兄弟強勢反彈，在客場以7：4擊敗統一7-ELEVEn獅，奪下本季第10勝，而富邦悍將則是在主場以3:1擊敗台鋼雄鷹收下4連勝，另外味全龍則是在天母主場以3:1力克樂天桃猿，終止近期的3連敗。雖然先發投手勝騎士在第3局被陳傑憲轟出一發兩分砲，不過5局上陳俊秀也回敬一支兩分打點全壘打追平比數，6局上兄弟攻勢再起，高宇杰選到保送後，宋晟睿敲安攻佔2、3壘，張仁瑋把握得點圈機會敲出清壘二壘安打，兄弟逆轉取得4：2領先。7局上中信兄弟持續進攻，王威晨保送上壘以及高宇杰敲造成潘傑楷卻發生守備失誤讓兄弟攻佔得點圈，兩出局之後張仁瑋跑出帶有一分打點的內野安打，中信兄弟取得5：2領先。到了7局下半統一展開反擊，陳聖平敲出一發兩分砲追到僅剩一分差，但第9局中信兄弟靠著岳東華的高飛犧牲打以及對手失誤攻下2分保險分，最終就以7：4擊敗統一7-ELEVEn獅。近況不佳的味全龍回到主場展現想終止連敗的決心，3局下半林辰勳、林孝程接連獲得四壞球保送上壘，並靠著郭天信成功推進站上2、3壘，隨後曾勝安擊出二壘方向的滾地球帶有一分打點，味全龍1:0領先。6局上半樂天桃猿好不容易靠著林泓育、劉子杰以及林承飛的連續安打扳平比數，但8局下味全龍劉俊緯把握機會敲出一支帶有2分打點的二壘安打再度要回領先，最終就以3:1打敗樂天桃猿。這場比賽富邦悍將在第一局就先發制人，兩出局後張育成敲出二壘安打，下一棒的范國宸補上適時安打助悍將先馳得點取得1：0領先。4局下富邦悍將攻勢再起，范國宸、童堉誠敲安，並靠著艾速特的暴投攻下第2分，取得2：0領先。台鋼雄鷹則是直到7局上才突破鴨蛋，曾昱磬選到保送，陳文杰清壘二壘安打，雄鷹追回1分。8局下富邦悍將利用台鋼投手黃群投出暴投添加保險分，再加上先發投手魔力藍先發7局狂飆10K的精采表現，終場悍將就以3：1擊退雄鷹收下4連勝，與暫居聯盟第一的味全龍僅勝1場勝差。