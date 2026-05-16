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大聯盟（MLB）驚傳球星疑似涉及非法活動醜聞！洛杉磯道奇隊明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz），近日遭波多黎各當地媒體踢爆涉嫌參與當地的「鬥雞」活動。更糟糕的是，迪亞茲被拍到現身鬥雞場中央，引發全美體育界高度關注。這起風波源於波多黎各發行量最大的報紙《El Nuevo Día》在3月10日刊登的一篇報導，其中一張照片清晰顯示，迪亞茲正站在鬥雞場的鬥圈（Pit）中央。當時迪亞茲接受該報訪問時坦言：「這是我從小就關注的娛樂。感謝上帝，在波多黎各它是合法的，否則我也不會在這裡。」然而，這番言論隨即引發極大爭議。事實上，。雖然當地當局和居民表示這項活動始於400年前、具有重要的文化意義，因此仍在島上繼續進行，但在聯邦法律上這已是確鑿的違法行為。根據美國聯邦法律規定，在美國領土境內非法參與、組織鬥雞活動屬於重罪，；即便是買票進場的觀眾，最高也可處1年監禁。目前正在傷兵名單進行右手肘手術復健的迪亞茲，正身陷巨大的法律與公關危機。外媒《USA TODAY Sports》嘗試透過洛杉磯道奇隊以及其經紀公司「THE TEAM」與迪亞茲取得聯繫，但。而當發言人被問及此事時，這起涉法事件雖然在社群引發討論，但截至目前，迪亞茲去年底才與道奇隊簽下3年6,900萬美元的大約，如今雖然尚未被正式起訴，但隨著非法照片與宣傳海報在社群網路上瘋傳，動保團體的抗議聲浪已越演越烈。這位明星守護神在球場外的這場「鬥雞風暴」，恐將對他的職業生涯與個人名譽造成難以挽回的毀滅性打擊。目前這起「鬥雞風暴」在當事人與官方集體噤聲的情況下，後續是否會引發進一步的調查或法律起訴，全美球迷都在密切關注。