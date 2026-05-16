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洛杉磯道奇隊的先發輪值再度遭遇重大打擊！原定於今（16）日在「高速公路大戰」客場對決洛杉磯天使隊的兩屆賽揚名投史奈爾（Blake Snell），在比賽開打前夕突然被取消先發。球團隨後證實，史奈爾因，將再度被放入傷兵名單。這對剛喪失另一名強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的道奇制服組來說，無疑是雪上加霜。根據《The Athletic》報導，在道奇作客天使主場的賽前，客隊休息室內就已經不見史奈爾的專屬置物櫃，他本人也並未隨隊前往安納罕。反之，道奇上週剛從讓渡名單中撿來的左投巴恩斯（Charlie Barnes）已現身球場，並被從小聯盟正式召回頂替空缺。由於史奈爾的突發缺陣，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）被迫改變策略，今日比賽將改由克萊恩（Will Klein）掛帥先發，預計動用全牛棚的車輪戰來應付天使隊打線。史奈爾在2024年11月以5年1.82億美元的天價合約風光加盟藍帽軍團。然而，他的道奇生涯至今走得相當顛簸。2025年球季他因左肩發炎足足缺席了4個月，整季例行賽僅勉強先發11場；雖然他在去年的季後賽及時回歸，以6場出賽拿3勝2敗的強悍表現幫助道奇完成世界大賽二連霸，但來到本賽季，傷病夢魘依舊揮之不去。今年開季史奈爾再度因左肩疲勞高掛免戰牌，原本教練團規劃讓他多打一場復健賽，但因陣中強投葛拉斯諾受傷，史奈爾被迫在9日提前強行復出。然而在對陣亞特蘭大勇士隊的本季初登板中，他僅投3局就被敲6安、送出2保送狂失5分慘遭KO，顯見身體狀態根本尚未到位，如今復出不到一週，又因為左肘游離體倒下。對於手肘游離體是否需要大動干戈，總教練羅伯斯表示，目前醫療團隊尚未決定史奈爾是否必須接受手術移除。羅伯斯語帶保留地表示，他依舊相信史奈爾在本賽季還有機會重新回到投手丘，但目前無法給出具體的時間表。隨著史奈爾再度停機，道奇隊開季前引以為傲的超級先發輪值已接連折損多員大將，球團如何利用接下來的交易市場或小聯盟深度度過這波投手荒，將考驗著衛冕軍的板凳深度。