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月份 / 階段 卡斯特 (Stephon Castle) 哈波 (Dylan Harper) 11月 17% 20% 12月 29% — 1月 32% — 2月 35% 27% 3月 42% 54% 4月 44% 53% 季後賽 40% 38%

聖安東尼奧馬刺隊今日在西區次輪第六戰關門成功，以139：109狂勝明尼蘇達灰狼隊，4：2晉級，也是自2017年後首度重返西區決賽。聖城後衛卡斯特（Stephon Castle）打出了「柯瑞等級」的神射表現，單場狂轟32分，三分球7投5中，成為NBA歷史上達成「30分、10籃板、5助攻、5三分球」最年輕的球員。年僅21歲的卡斯特今日展現了全方位的進攻威脅，全場16投11中，不僅攻下32分，還抓下11個籃板並傳出6次助攻。根據數據統計，卡斯特正式超越唐西奇（Luka Dončić），成為NBA季後賽歷史上單場繳出「30+10+5」數據最年輕的紀錄保持人。馬刺隊此役全隊狂轟18記三分球，寫下隊史季後賽新紀錄，這種摧枯拉朽的火力讓灰狼隊引以為傲的防守體系徹底崩潰。灰狼的芬奇教練賽後說：「我將為比賽開局承擔責任。我們調整了防守對位。我們嘗試了一些策略來減緩他們的開局勢頭。結果讓卡斯特早早進入狀態，這顯然不是我們的計劃，這是我的責任。」芬奇做了什麼？他讓戈貝爾去防守卡斯特，好讓他能留在籃下，這不能說是一個差勁的選擇，因為在G5潰敗之前，就有聲音提出要讓灰狼打小球，芬奇嘗試了、也失敗了，但這種失利至少是積極的。馬刺贏在空間和陣營，灰狼始終缺乏弱側投籃手，當第二節他們起勢的時候，馬刺開始收縮弱側施壓愛德華茲（Anthony Edwards），灰狼如同去年對上雷霆一樣找不出解答。而馬刺投籃弱點——卡斯特和哈波（Dylan Harper）今天10投6中。卡斯特與另一位新秀哈波（Dylan Harper）季初曾被視為「缺乏投射能力」的後衛，但本場比賽馬刺三後衛合力繳出34投25中的驚人準星，其背後神速的進化過程可從一組關鍵數據看出端倪。這驚人的轉變發生在3月8日對陣火箭隊之後。當時火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）放話「要讓卡斯特和哈珀用投籃證明自己」，此舉反而激發了兩人的鬥志與信心，當場各投進3顆三分球。隨後在馬刺投籃教練團隊的協助下，馬刺幫助卡斯特調整了出手姿勢，哈珀則練就了哈登式的試探步三分，兩人外線明顯進化。除了卡斯特的爆發，主控福克斯（De'Aaron Fox）克服腳踝傷勢高效砍下21分9助攻，文班亞馬則在27分鐘內輕取19分並送出3次阻攻，甚至連替補中鋒科內特（Luke Kornet）都貢獻了比文班亞馬更多的4次阻攻。接下來，西區決賽將由第一種子雷霆隊對陣第二種子馬刺隊，這兩支充滿年輕天賦的球隊，將在下周一進行首戰對決。這也是自2018年後，西區決賽首度由前兩號種子正面交鋒。