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NBA季後賽東區準決賽今（18）日迎搶七生死戰。雖然底特律活塞在今年例行賽高居東區第一，但面對經驗老到的克里夫蘭騎士，活塞在搶七大戰中徹底崩盤。騎士在雙槍米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）的帶領下，反客為主以125：94狂勝活塞31分，大比分4：3挺進東區決賽。這場勝利不僅讓米契爾解鎖生涯首次分區決賽成就，更讓哈登打破長年魔咒，睽違8年再度重返分區決賽舞台。主場作戰的活塞先前在2：3落後時，曾硬生生打破騎士主場不敗金身將系列賽拖入搶七。然而，來到一戰定生死的生死關頭，活塞卻再度陷入無人能為狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）分擔壓力的致命危機。相較之下，騎士今天攻防兩端運作得行雲流水。當家一哥米契爾今天全場狂飆26分、7籃板、8助攻，更令人震驚的是，在如此高強度的搶七大戰中，他全場繳出完美的「0次失誤」。根據美媒《StatMuse》統計，這是米契爾生涯首度晉級分區決賽。活塞隊今日兵敗如山倒，半場結束就落後高達17分。康寧漢在騎士的瘋狂夾擊與嚴防死守下，前兩節雖然靠著10投5中苦撐12分，但下半場防線全面崩潰，最終全場16投僅5中，黯然留下13分、4籃板、5助攻的數據。有趣的是，坎寧安今天在防守端其實相當成功，硬生生將哈登限制到只有10投2中、僅拿9分、5籃板與6助攻。但哈登此役得到了隊友強大的火力護航，除了米契爾的頂級發揮，內線雙塔莫布里（Evan Mobley）與阿倫（Jarrett Allen）合力狂砍42分徹底打爆活塞禁區，替補神射手梅里爾（Sam Merrill）更飆中5記三分球接管比賽。這場大勝也讓休士頓火箭隊記BradeauxNBA第一時間在社群上發文祝賀：「恭喜哈登！這是他自2018年火箭對陣勇士的史詩系列賽以來，生涯首次重返分區決賽。」就此東區決賽的對戰組合也正式出爐，騎士將與上賽季抱憾止步分區決賽的紐約尼克，上演布倫森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）對決騎士雙槍的強強對決。