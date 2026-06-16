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「高雄啤酒音樂節」將於7月3日至5日在高雄夢時代正對面廣場舉行，今年集結Rain、TWICE周子瑜、SJ藝聲、BTOB、RIIZE等台韓卡司出席。其實Rain今年一月才在台北小巨蛋開唱，忍不住對全場喊出「」他受訪透露沒忘記這件事，所以決定親自南下高雄驗收成果，不只要看看大家有沒有記得跟著跳，更準備把高雄夢時代變成超大型戶外派對現場。Rain近3年頻繁來台工作，除了的演唱會，下個月也確定參加高雄啤酒音樂節。被問到來台印象深刻的回憶，他表示：「每次來我都覺得既感恩又很放鬆。最讓我印象深刻的，還是粉絲們始終不減的熱情和能量，每次站上舞台，我都會感到非常激動。」除了粉絲之外，在地美食也牢牢抓住了Rain的心，他笑說：「麻辣火鍋、牛肉麵等美食，不管什麼時候吃都真的非常棒！」也表示：「其實我屬於想吃的時候完全不會忍耐，而且會非常開心把想吃的東西都吃掉的類型！」自揭私下也是美食愛好者。他這趟首次參加高雄啤酒音樂節，預告將帶來最符合夏天氛圍的熱血舞台，Rain說：「這次我想和現場觀眾一起像開派對一樣盡情享受。不僅會帶來《Rainism》、《It's Raining》、《Hip Song》等經典歌曲，我的新歌《Feel It》也可能會在現場首次公開表演，會是一場非常火熱、非常強烈的舞台，希望大家多多期待！」此外，他今年一月在台北小巨蛋開唱時，表演到《LA SONG》曾喊話一樓、二樓、三樓的粉絲跳起來，但喊了很久，搖滾區的觀眾就是不跳，Rain直接停下腳步指著一樓歌迷：「為什麼不跳？」然後用食指跟中指比出二的手勢指向遠方，意識「我在看著你」。這次Rain在高雄啤酒節，也可能在當起教官點名台下，已經準備好把活動變成自己的大型夜店現場。